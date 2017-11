Adblock Plus – motivul uriasei memorii pe care o consuma Google Chrome si Mozilla Firefox

'

Aproape toata lumea apreciaza Adblock Plus, deoarece te scapa de toate reclamele nedorite si reuseste sa faca din orice navigare online una cat se poate de curata.

Statisticile arata ca aceasta aplicatie este de departe cea mai utilizata de catre utilizatorii celor doua browsere, insa toti cei care o folosesc nu stiu un lucru cat se poate de important: Adblock consuma foarte multa memorie si face browserul sa mearga extrem de greu.

In loc sa faca din navigarea pe internet una mult mai rapida si mai cursiva, Adblock reuseste sa ingreuneze destul de mult situatia.

Pana la urma insa, chiar daca reuseste sa consume foarte multa memorie, Adblock reuseste si sa blocheze toate reclamele enervante si popup-urile flash, asadar, oricat de greu ar face browserul sa se miste, cu siguranta vor fi multi utilizatori care inca il vor instala si il vor aprecia.

De ce functioneaza totusi greu Adblock Plus si de ce ingreuneaza navigarea?

Conform lui Nicholas Nethercote, developer de la Mozilla, Adblock plus ocupa nu mai putin de 70 Mb de memorie si de fiecare data cand se intra pe o pagina, ocupa inca 4 Mb de RAM, prin instalarea unor fisiere CSS care blocheaza reclamele nedorite. In conditiile in care pe un site modern pot exista zeci de iFrame-uri, o simpla accesare poate sa faca Adblock-ul sa lucreze foarte mult si sa ocupe o mare parte din memoria alocata browserului (pentru fiecare iFrame va aloca 4 Mb RAM).

Pana la urma, solutiile sunt simple: ori pastrezi Adblock plus instalat si iti ingreunezi navigarea pe internet, ori accepti cateva reclame care ti se afiseaza pe site-urile preferate.

Recomandarea ar fi sa accepti reclamele, deoarece majoritatea site-urilor traiesc din asta, iar daca blochezi reclamele sunt sanse ca peste o perioada sa nu te mai poti bucura de continut de calitate, gratuit.