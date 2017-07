Adobe Flash va disparea in 2020

'

Acum 10 ani nicio animatie onorabila PC nu era straina de Flash. Flash Playerele erau, practic, in spatele a tot ce insemna miscare in lumea digitala.

Prima lovitura serioasa a fost trimisa de lansarea iPhone, in 2007, al carui iOS nu a avut suport Flash niciodata si a refuzat cu obstinatie sa-l ofere. Steve Jobs a afirma chiar ca Flash este o „relicta” a epocii PC.

Nu este mai putin adevarat ca telefoanele Android au oferit suport Flash, de la inceput, poate chiar in idea atragerii celor care voiau animatie Flash (inca predominanta acum cativa ani). O versiune Flash pentru mobile a fost lansata in 2010, impreuna cu Android versiunea 2.2 (cod Froyo), dedicata telefoanelor si tabletelor. Insa probleme au aparut o multime, Flash-ul fiind extrem de greoi, consumator de resurse si comportandu-se adeseori nepredictibil. Problemele de securitate au fost, de asemenea, la baza multor incidente Flash.

In 2012 Adobe a anuntat sa sisteaza suportul pentru aparatele mobile, moment in care toti dezvoltatorii au migrat spre HTML 5, care lucra perfect pe noile generatii de mobile.

In timp, declinul Flash s-a accentuat, acesta cuprinzand si platformele PC, Netflix si Youtube renuntand la acesta in favoarea HTML 5, care era (si este) mult mai eficient si mai atent cu resursele in cazul rularii animatiilor. Acest lucru este foarte important, in special pentru notebook-uri, la care chiar daca resursele de memorie si CPU sunt din ce in ce mai mari, consumul bateriei ramane o problema critica.

La fel de adevarat este ca mai exista in ca ramasite Flash, spre exemplu jocuri Facebook, dar declaratiile oficiale Facebook spun ca se lucreaza la un plugin care sa faca usoara tranzitia de la Flash spre orice altceva.

In aceste conditii, Adobe a anuntat ca va intrerue dezvoltarea si suportul Flash incepand cu anul 2020. Firefox va suprima suportul Flash in 2019, iar Google Chrome va renunta la acesta in 2020.

Este putin probabil sa mai aveti sau sa mai folositi aplicatii Flash, dar chiar si in acest caz, avand in vedere ca mai sunt inca 3 ani pana la „moartea” oficiala a acestuia, aveti destul timp pentru a va reorienta.