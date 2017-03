Aer conditionat portabil – principalul sau avantaj il reprezinta portabilitatea

'

Aparatele de aer conditionat portabile (sau mobile) sunt realizate dintr-o singura componenta avand un avantaj prin posibilitatea mutarii lor dintr-o camera in alta. Sunt, totusi, limitate cand vine vorba de exploatarea potentialului lor, ajungand doar la o putere maxima de 4,5 kW. Desi este doar abia inceput de anotimp calduros, canicula deja isi face simtita prezenta pe intreg teritorul tarii, astfel incat timpul necesar pentru pregatire este din ce in ce mai redus. O zi fierbinte de canicula ar putea fi depasita cu greu in lipsa unui sistem de ventilare si de racire a aerului din casele noastre. In situatia in care nu dispuneti deja de un aparat de aer conditionat, atunci cea mai buna alegere pentru voi o reprezinta varianta portabila, o alternativa foarte rapida si practica.



Dupa cum ii spune si numele, principalul sau avantaj il reprezinta portabilitatea. Avand marimi destul de reduse si rotite pentru transport, sunt aparate de aer conditionat excelente pentru cei care nu isi permit montarea unui aparat in toate camerele. Mai mult decat atat, montarea sa este foarte simpla si, poate cel mai important aspect, nu necesita nici o gaura in pereti. Preturile la care se gasesc aparatele de aer conditionat portabile pe piata sunt foarte competitive iar recent au aparut mai multe modele noi care arata mult mai bine si au in dotare telecomanda, viteze multiple si sisteme de programare a functionarii.

Iata cateva aspecte de care trebuie sa tineti cont atunci cand alegeti un aparat de aer conditionat portabil:

1. Puterea – probabil cel mai important factor, insa trebuie sa tineti cont si de marimea si forma camerelor in care va fi utilizat. O putere mai mare nu inseamna neaparat un avantaj. Se recomanda o putere de 7500 BTU pentru spatii de 10 – 15 metri patrati pana la 14000 BTU pentru camere de 40 – 45 metri patrati

2. Marimea aparatului de aer conditionat mobil – exista foarte multe modele, forme si marimi pentru acestea, insa trebuie sa tineti cont de cat de des il veti muta dintr-o camera in alta, cate scari veti avea de urcat cu el. Aveti grija la greutatea dispozitivului.

3. Evaporarea apei – eliminarea aerului cald se realizeaza printr-un furtun de plastic scos in exterior prin care se elimina apa. La cateva zile rezervorul trebuie golit complet.

4. Performanta – usurinta in utilizare, afisare LED, telecomanda, functii de pornire si oprire programate sunt cateva aspecte pe care trebuie sa le consideri inainte de a achizitiona un aparat de aer conditionat portabil.