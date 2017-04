Allview X3 Soul Plus – pret, pareri si specificatii

'

Allview X3 Soul Plus este un smartphone foarte usor de folosit, avand un pret ok. Brandul Allview este recunoscut ca fiind unul dintre brandurile cu produse mai ieftine. Lucrurile s-au schimbat putin in ultima vreme pentru ca Allview a inceput sa aduca pe piata telefoane cu niste specificatii apropiate de cele ale telefoanelor de top.

Allview X3 Soul Plus este un telefon adresat diferitelor segmente de utilizatori. X3 Soul Plus este un phablet cu o diagonala de 5.5 inch care iese in evidenta prin formatul sau unibody. Un alt lucru cu care acest telefon iese in evidenta este constructia sa metalica, dar si design-ul destul de asemanator cu cel al telefoanelor Samsung din seria Galaxy A.

Pretul Allview X3 Soul Plus se afla si el in zona preturilor solicitate de cei de la Samsung. Allview X3 Soul are un design elegant, partea frontala fiind dominata de un ecran cu o diagonala de 5.5 inch. Butonul de home este si el asemanator cu cel pe care il intalnim pe telefoanele celor de la Samsung. Cititorul de amprente al telefonului functioneaza extrem de bine.

Spatele telefonului are un design simplu, singurele intruziuni fiind doua benzi de o culoare mai inchsa. Imediat ce ai inceput sa folosesti acest telefon, vei observa o banda albastra inestetica la mijloc. Aceasta banda poate fi indepartata. Singurul rol al acestei benzi este de a feri marginile smartphone-ului de zgarieturi.

Pe partile laterale ale telefonului, vei putea gasi sloturile pentru cartele. Acest telefon este unul de tip dual-SIM hibrid pentru ca slotul pentru al doilea sim este impartit cu slotul pentru cardul microSD. Portul USB pentru incarcarea telefonului este reversibil. Cablul de incarcare poate fi introdus pe orice parte. Aceasta facilitate este in momentul de fata oferita doar de cateva telefoane de top. Display-ul este protejat cu Gorilla Glass 3, rezolutia fiind una HD. Platforma hardware nu vine cu niste noutati majore.

Chipsetul octa-core este unul dintre cele mai performante ale companiei taiwaneze. Grafica telefonului este asigurata de un chip Mali-T860MP2, mixul de performanta fiind completat de 4 GB RAM. Jocurile ruleaza fluent, inclusiv cele populare cum ar fi Need For Speed sau Real Racing 3. Telefonul are doua difuzoare care flancheaza portul USB. Sunetele inalte nu se disting prea bine, iar memoria interna de doar 32 de GB nu este suficienta, de aceea va trebui sa apelati la un card microSD, dar cu conditia sa nu folosesiti doua SIM-uri simultan.