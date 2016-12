Android 7.1.1 Nougat – disponibil pe device-urile compatibile

Daca vreti sa testati cea mai noua varianta Android, aveti doua optiuni:

1 – cumparati un smartphone Pixel sau Pixel XL de la Google

2 – cumparati un smartphone Nexus 6, Nexus 5X, Nexus 6P sau Nexus 9

In ambele situatii de mai sus veti avea posibilitatea sa faceti update la Android 7.1.1 (update-urile sunt disponibile din 5 decembrie).

Au fost reintroduse App Shortcuts (fusesera disponibile doar in varianta Nougat Beta).

A fost introdusa functia Image Keyboard.

Aplicatia pentru camera foto este noua, cu foarte multe functii interesante.

Aplicatia Smart Storage va sterge automat pozele si filmuletele in momentul in care spatiul disponibil pe device va deveni insuficient (nu inainte de a le face un backup in cloud Google Photos).

Din pacate aplicatia Assistant (prezenta pe smartphone-urile Pixel) nu va fi integrata in Android Nougat 7.1.1. Acelsai lucru este valabil si pentru Stabilizarea Electronica a Imaginii. Probabil nu s-au vandut inca suficiente telefoane Pixel.