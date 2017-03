Aparat foto DSLR Nikon D7000 – pret si performante

'

In ultima perioada a luat avant tot mai mult domeniul fotografiei profesioniste. Acest fapt se datoreaza in primul rand mediilor sociale de pe internet, in special Facebook, Instagram si Pinterest, 3 siteuri de socializare care pun foarte mult accent pe distribuirea de fotografii de o calitate superioara.

De aici si pana la pasul urmator, la aparitia a tot mai multe persoane care isi doresc sa detina un aparat foto profesional nu a fost cale lunga. Iar in acest moment, piata de aparate foto DSLR este in continua crestere, precum si accesoriile necesare unui asemenea aparat profesional.

Unul dintre cele mai apreciate aparate foto DSLR este Nikon D7000. Este un aparat foto de gama superioara realizat de catre, foarte probabil, cel mai bun producator de camere foto din acest moment. Considerat de catre unii profesionisti in domeniu, un aparat perfect pentru incepatori, pentru cei care abia acum incep sa deprinda taina fotografiei, este, dupa alti specialisti in domeniu, un aparat foto extrem de bun si pentru cei care sunt deja initiati si pot fi considerati profesionisti in arta fotografica.

Bineinteles, aceste discutii sunt subiective, dar este clar ca Nikon D7000 a fost lansat ca un aparat de gama superioara cu functii superioare celorlalte aparate DSLR lansate tot de catre Nikon. Acest aparat este in fapt unul dintre acelea care va fi pe placul atat a fotografilor amatori, dar se poate ridica si la nivelul exigentei stabilite de catre profesionistii in domeniu.

Nikon D7000 vine echipat cu un senzor CMOS de 16.2 MP ce poate realiza fotografii la o calitate superioara chiar daca functiile sale nu sunt reglate conform unor standarde impuse, astfel, chiar si fotografii amatori se pot bucura de fotografii foarte bine realizate, chiar daca inca nu sunt initiati intrutorul in meniul si functiile acestui aparat foto.



Printre alte functii tehnice, D7000 vine cu o sensibilitate ISO 100-6400 pentru realizarea de fotografii superbe chiar si atunci cand lumina naturala nu este intocmai cea potrivita. Nu este doar un aparat de fotografiat la o calitate superioara, ci este, daca se doreste, o camera video ce poate filma in format Full HD, cu o rezolutie de 1080 pixeli.

Nikon D7000 pret – Aceasta este partea cea mai importanta. Dupa cum am mentionat, este un aparat foto de inalta performanta, iar pretul sare de 3 500 lei. Nu este o suma exorbitanta pentru acele persoane care inteleg intrutorul functiile acestui aparat, pentru acele persoane care stiu sa foloseasca un DSLR la capacitate maxima si care se bucura intrutotul de ceea ce realizeaza.