Canon 600D si Nikon D5100 apartin categoriei de aparate foto DSLR ieftine, fiind amandoua in aceeasi gama de pret si avand aproximativ aceleasi specificatii, cu plusuri si minusuri de fiecare parte.

Care dintre aceste 2 aparate e mai bun si care dintre ele isi merita pe deplin investitia? E relativ greu de dat un raspuns concret, probabil si din cauza faptului ca aparatele au specificatii usor diferite, fiecare dintre ele exceland exact la capitolele la care modelul opus nu sta asa de bine din punct de vedere al performantei.

In primul rand, ambele au fost lansate in primavara anului 2011. Cu pachetul standard, adica cu un obiectiv de 18-55 VR inclus, pretul amandurora a inceput in jurul sumei de de 700 de dolari. Odata cu trecerea timpului, pretul acestora a scazut destul de mult, datorita aparitiei a noi modele. In prezent, ele pot fi achizitionate la preturi cu adevarat competitive.

In ceea ce priveste specificatiile tehnice, cum ziceam mai sus, ele sunt asemanatoare, dar totusi difera:

a) senzorul de pe Canon 600D e de 18 megapixeli, pe cand cel de pe Nikon D5100 e de 16.2 megapixeli. Totusi, la cea din urma, senzorul e CCD si este acelasi cu cel de pe Nikon D7000, un aparat foto din categoria camerelor profesionale;

b) focalizarea se face in 11 puncte la Nikon D5100, pe cand la modelul Canon e in 9. Factorul ISO e de asemenea in favoarea aparatului Nikon, cu o variatie de la 100 la 25600, pe cand la Canon 600D ajunge pana la maxim 12800;

c) 600 D are functie de autofocus incorporate, pe cand la Nikon focalizarea automata se face in lentile, body-ul neavand incorporate o asemenea functie;

d) fotografiile in conditii de lumina scazuta ies ceva mai bune la modelul Nikon, fiind potrivit pentru cei care de abia acum intra in lumea fotografiei digitale;

e) aparatul Canon e ceva mai usor de utilizat, butoanele fiind pozitionate exact acolo unde majoritatea utilizatorilor s-ar astepta sa fie. Modelul concurent are ceva probleme la acest capitol, fiind un pic mai greu de manevrat. Totusi, pentru cei care nu au mai lucrat cu o camera foto DSLR, acomodarea va fi usoara si fara probleme;

f) au greutate aproximativ egala, cu o diferenta de doar 20 de grame in plus pentru Canon 600D, care cantareste 530 de grame;

E imposibil de tras o concluzie finala. Daca Nikon D5100 pare sa fie mai bun pentru evenimente si pentru fotografierea intrecerilor sportive si a peisajelor, Canon 600D face o treaba excelenta la portrete si la pozele de detaliu. Ambele au culori foarte bune, insa aici tine un pic si de maiestria fotografului pentru rezultatele finale. Cum camerele au preturi si specificatii comparabile, ramane la latitudinea fiecaruia sa vada care camera dintre aceste aparate foto DSLR ieftine e ma buna. In orice caz, statistic vorbind, decizia de cumparare e influentata in 70% dintre cazuri de simpatia pentru unul dintre brand-urile mai sus si nu neaparat de micile diferente tehnice dintre aparatele care intra in aceeasi gama de pret.