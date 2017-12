Apple incearca sa unifice aplicatiile Mac si iOS

'

Inca de la lansarea platformei App Store pentru iOS, toti utilizatorii Apple au putut observa cu usurinta marile diferente intre modul in care se puteau instala aplicatiile macOS si cele iOS. Cand spunem „se puteau instala” nu ne referim strict la procesul de instalare tehnic, ci la modalitatea de regasire a lor in platforma, la sistematizarea lor, de multe ori chiar la lipsa unor echivalente macOS care erau vedete pe iOS.

Lucrurile s-au inrautatit de la an la an, Apple facand fata cu greu criticilor celor care utilizeaza macOS. Dificil de impus producatorilor de aplicatii sa creeze aplicatii macOS similare cu cele iOS. Foarte multi dezvoltatori aleg sa ignore macOS, fiindca piata este foarte subtire comparativ cu lumea iPhone iOS.

Ca atare, cei de la Apple au in plan sa impuna dezvoltatorilor de aplicatii din ecosistemul (x)OS sa scrie aplicatii compatibile cu ambele sisteme de operare. Planul are nume de cod Marzipan, dar s-ar putea dovedi mult mai acru decat omologul din lumea analogica. Pare o abordare ingenios, dar destul de greu de realizat, mai ales cand ne amintim incercarea celor de la Microsoft, care au vizat un lucru oarecum similar in Windows 8, aplicatiile pentru mobil fiind destinata sa ruleze touch-friendly si pe sisteme desktop cu diagonala de pana la 32 inch.

Una dintre diferentele majore intre planul esuat Microsoft si Marzipanul Apple il constituie faptul ca Apple doreste sa ofere un framework unificat pentru cele doua ecosisteme (macOS si iOS), in felul acesta fortand dezvoltatorii sa utilizeze aceleasi functii pentru ambele interfete (desktop si mobile). Nu este putin lucru, avand in vedere ca, cel putin in teorie, va fi destul de usor sa scrii o aplicatie compatibila cu ambele sisteme de operare, avand aceleasi unelte la dispozitie.

O alta diferenta destul de notabila ar fi aceea ca Microsoft a incercat sa porteze aplicatiile desktop, precum si sa adapteze aplicatii de succes stil iOS, spre segmentul minuscul de piata al telefoanelor cu Windows. Apple are un segment iOS cu aplicatii foarte cunoscute si fiabile, dintre care foarte multe sunt dorite de cei care ruleaza macOS.

In acest fel probabil ca Apple spera sa revigoreze usor vanzarile de laptopuri Apple, care pot fi trecute in categoria „dezastre”, in comparatie cu segmentul iPhone. Incercarea poate fi facuta, dar va avea succes doar daca sunt suficient de multi clienti care cumpara laptopuri Apple dupa ce-si achizitioneaza iPhone. Sau poate Apple spera ca baza comuna de aplicatii sa-i faca pe cei care detin un iPhone sa se indrepte spre Mac atunci cand vor sa achizitioneze un laptop. Poate ca aici ar trebuie sa ia in considerare si aspectul pret.

Ramane de vazut daca Apple va reusi acolo unde Microsoft a dat gres lamentabil. Pana la urma, trebuie admis ca Apple a facut, mai mereu, lucrurile mult mai bine decat Microsoft.