Aspiratorul cu spalare, alegerea perfecta pentru o casa curata

Fara indoiala ca orice gospodina isi doreste ca propria locuinta sa fie luna de curatenie, iar pentru ca aceasta dorinta sa fie pusa in practica isi doreste cele mai eficiente si performante ustensile, care sa o ajute in acest demers. In cele ce urmeaza ne vom indrepta atentia catre aspiratorul cu spalare, care cu toate ca este ceva mai scump decat cel clasic, reprezinta alegerea perfecta pentru o casa curata.

Prima intrebare la care va trebui sa raspundeti este daca intr-adevar aveti nevoie de un aspirator cu spalare. Iar raspunsul este unul afirmativ daca aveti camere vaste ca si suprafata, ce trebuiesc curatate des, cel putin o data pe saptamana. Avand in vedere si faptul ca acestea sunt voluminoase si ocupa un spatiu de depozitare generos, trebuie sa dispuneti si de o boxa sau o debara mai mare, in care sa-l puteti stoca. In al doilea rand, cele mai multe aspiratoare cu spalare sunt utile nu numai pentru aspirare, ci si pentru spalarea simultana a suprafetei in curs de curatare, comportandu-se ca un mop. Este asadar un produs multifunctional, care curata mai multe tipuri de suprafete gen linoleum, piatra, marmura, gresie, covoare, tapiterie, deci daca dispuneti de o casa diversificata din acest punct de vedere, aspiratorul cu spalare devine schiar o necesitate, pentru ca va face munca de doua ori mai usoara.

Ce caracteristici trebuie sa aiba un aspirator cu spalare performant?

Un aspirator cu spalare performant este obligatoriu sa aiba o putere mare de aspirare, sa dispuna de un rezervor de apa generos, sa va ofere posibilitatea de a adauga detergenti intr-un rezervor suplimentar si un set de accesorii diversificate, care sa va permita curatarea eficienta a diferitelor tipuri de suprafate. Dar esential, spunem noi, este ca acesta sa fie prevazut cu un sistem de filtrare dublu, de preferinta cu un filtru HEPA, care este extrem de eficient in retinerea acelor particule care provoca diferite alergii. Astfel, murdaria eliminata de pe suprafetele curatate nu se va reintoarce prin sistemul de evacuare a aerului aspirat, asa cum se intampla de cele mai multe ori la aspiratoarele clasice.

In final, dorim sa va dam cateva indicatii si despre utilizarea aspiratorului cu spalare. Din cauza vaporilor de apa prezenti in circuit, a sistemului de filtrare foarte performant si a puterii mari de aspirare, se pot dezvolta rapid diferite bacterii si mucegaiuri prin acumularea de deseuri in interiorul aspiratorului si al rezervorului de plastic. De aceea este imperios necesara curatarea lui periodica, asa ca sfatul nostru este sa nu neglijezi acest aspect.

Si tot ca un sfat, sau mai bine zis ca un truc: nu uitati sa adaugati si cateva picaturi de esenta cu parfumul dumneavoastra preferat in apa aspiratorului cu spalare! Aerul eliminat va avea un miros fantastic, iar astfel va veti improspata camera in timp ce o curatati.