Aspiratorul vertical, un plus de confort la curatenie

Poate ca a trecut ceva timp si te-ai saturat de aspiratorul clasic, iar acum doresti sa treci la ceva mai soft, mai practic, capabil sa te ajute sa faci curatenie mai rapid, mai ales daca dispui de timp foarte limitat. In acest caz un aspirator vertical este solutia, care poate fi depozitat usor si nu necesita un spatiu atat de mare precum un aspirator clasic.

In plus ai posibilitatea si sa scapi de fir, mai ales daca te incurca la aspiratorul clasic, lucru care ofera o si mai mare eficienta si profesonalitate acestui tip de aspirator vertical. Pretul sau nu este unul foarte ridicat comparativ cu aspiratorul clasic, iar in acest inceput de an il puteti achizitiona chiar si la o suma sub 400 lei!

Ce trebuie sa avem in vedere atunci cand dorim sa achizitionam un aspirator vertical?

Sunt cateva caracteristici de care trebuie sa tinem cont atunci cand achizitionam un aspirator vertical iar acestea sunt puterea, tipul de model, sistemul de filtrare si manevrarea usoara. Puterea este foarte importanta la un astfel de aspirator vertical mai ales daca dispuneti de un spatiu mare in casa dumneavoastra, insa astfel de modele sunt si mai costisitoare.

Dar si felul in care poate fi incarcat este direct proportional cu alegerea noastra. Exista aspiratoare verticale cu fir sau fara, insa asta depinde de cat timp il folosim. In cele mai multe cazuri autonomia sa este intre 30-40 minute, iar un model de aspirator profesional va asigura o incarcare rapida, lucru de care trebuie sa tinem cont fara doar si poate.

Un alt aspect important este sistemul de filtrare, iar in acest caz trebuie sa fiti foarte atenti, mai ales daca in casa dumneavoastra se afla oameni cu predispozitie la alergii si alte sensibilitati. In acest caz optarea pentru un filtru HEPA este necesara, un filtru care atenueaza reactiile alergice si inlatura pe cat posibil alergenii si microbii.

Dar trebuie sa avem in vedere si dimensiunea acestuia, kilogramele si manevrabilitatea. Un aspirator vertical trebuie sa fie usor de purtat dupa noi prin casa si in functie de suprafata pe care vrem sa operam, trebuie sa ne asiguram ca la sfarsit nu vom avea vreo durere de spate cum avem de multe ori in cazul aspiratorului clasic.

Noi va recomandam sa va orientati spre modele care tin cont de toate aceste criterii si care au un raport calitate-pret corect si niste componente pe masura asteptarilor.