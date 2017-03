Bicicleta eliptica, un accesoriu complet pentru un corp de invidiat

'

Cu toti ne dorim sa avem un corp de invidiat pentru a iesi in evidenta cat mai frumos posibil in societate si nu avem cum sa nu admitem asta. Insa de multe ori kilogramele in plus incep sa se arate, iar pentru a nu se produce schimbari masive, forma fizica trebuie intretinuta. La ce putem apela astfel incat sa ne mentinem in forma in cel mai bun mod posibil?

O bicicleta eliptica este de departe un accesoriu care tine cont de toate aceste crtierii si iti ofera posibilitatea sa lucrezi chiar de la tine de acasa! Ne putem relaxa, dar ne si putem antrena conditia fizica intr-un mod optim, iar lupta impotriva kilogramelor in plus ni se va parea foarte simpla. Mai mult, grupele de muschi sunt intens implicate in miscare, lucru ce va crea o geometrie corproala aparte.

Care sunt criteriile dupa care alegem o bicicleta eliptica?

Functiile pe care le are o bicicleta fitness sunt direct proportionale cu bugetul nostru, iar pentru a va ajuta sa alegeti cel mai indicat model care respecta raportu calitate-pret intru totul, va precizam ca trebuie sa fiti foarte atenti la niste aspecte precum pozitia motorului, greutatea maxima admisa sau numarul de programe si functii avute la dispozitie.

Cele mai cautate modele sunt cele cu motor in spate, fiind usor de utilizat datoarita miscarilor ample pe care le putem face. Cea de a doua, cu motor situat pe centru se remarca prin modul in care ne propune sa ne pozitionam corpul, dar are ca principal dezavantaj un pret ceva mai ridicat. Dar trebuie sa fim foarte atenti si la numarul de kilograme permis, majoritatea modelelor avand limita de 120 kg.

Programele si functiile fac si ele diferenta la o bicicleta eliptica si cu cat mai multe cu atat mai bine. Scoaterea corpului din zona de confort este esentiala atunci cand vine vorba de progres fizic si cu cat exista mai multe programe solicitante cu atat mai bine.

Iar in final, atentia noastra trebuie atintita la display si control electronic, iar monitorizarea ritmului cardiac sau numarul de calorii arse cu siguranta sunt aspecte care te intereseaza foarte mult.

Sfatul nostru este sa nu va orientati spre cele care ofera un control manual, deoarece acestea nu permit setarea optima a acestor functii si nici reglajul intensitatii in lucru, fapt ce ar putea creea ceva nervozitate si v-ar putea dezamagi. In functie de toate aceste criterii suntem siguri ca dumneavoastra veti face o alegere potrivita si va veti surprinde cat mai placut posibil!