Black Friday 2017: Cum Alegi Produsele?

Cumparaturile de Black Friday pot fi dificile. Desi diversitatea produselor este un aspect pozitiv, acest lucru poate ingreuna procesul de cumparaturi. Cu alte cuvinte, trebuie sa alegi un produs dintr-o mare de alte obiecte care, aparent, au aceleasi caracteristici. Din acest motiv, ar trebui sa iti aloci ceva timp pentru a te informa cu privire la diferite produse, preturile si functiile acestora, dinainte sa afli cand incepe Black Friday.

De cele mai multe ori, totusi, multi aleg sa cumpere la intamplare, fara sa se documenteze. Acesta poate fi o greseala din diverse motive. Cel mai important ar fi ca, daca nu te informezi in prealabil, ai putea cumpara ceva de calitate inferioara, la un pret care nu este neaparat avantajos.

Acestea fiind spuse, in acest articol iti vom prezenta cateva strategii care te vor ajuta sa faci cumparaturi inteligent.

Care sunt cerintele tale?

De examplu, sa spunem ca vrei sa iti cumperi un telefon mobil, iar bugetul tau este de sub 1000 de lei. Primul lucru care ar trebui sa il faci este sa determini ce functii vrei sa indeplineasca telefonul. Al doilea pas este sa cauti produsele care satisfac lista ta de cerinte si sa compari caracteristicile acestora.

Totul e simplu pana in acest punct. In general, toate produsele, indiferent de pretul lor, sunt prezentate ca fiind performante, de calitate, si asa mai departe. Din acest motiv, prin simplul fapt ca citesti descrierea unui lucru, nu poti fi 100% sigur ca acel produs este intr-adevar o investitie potrivita.

De ce ar trebui sa citesti recenzii si comentarii?

Asadar, urmatorul pas este sa afli mai multe informatii despre potentialele defecte ale acelor produse. In acest fel, vei evita achizitionarea unui telefon care nu este conform asteptarilor tale.

De aceea iti recomandam sa verifici comentariile si recenziile scrise de utilizatori care au cumparat si testat ceea ce intentionezi sa achitionezi. Mai mult ca sigur, analizarea recenziilor constituie un pas foarte important. Daca citesti mai multe comentarii si recenzii, vei putea sa iti faci o idee generala despre performanta produsului pe care ai pus ochii.

Totusi, nu trebuie sa te limitezi la comentariile si recenziile prezentate pe site-urile magazinelor tale preferate. Ar trebui sa sapi mai adanc si sa cauti recenzii specializate. Cel mai eficient este sa cauti numele produsului alaturat cuvantului review sau recenzie.In asa fel, vei gasi surse de incredere care te vor ajuta sa iei decizia corecta. Poti sa verifici si recenziile de pe Amazon sau YouTube.

In acelasi timp, o alta sursa de informare o constituie forumurile. Partea mai putin buna este ca navigarea forumurilor necesita timp mai mult. Totusi, daca esti hotarat sa faci o achizitie considerabila, precum un aparat DSLR, frigider si asa mai departe, este indicat sa procedezi astfel. Daca ai rabdare, te asiguram ca vei gasi o multime de informatii folositoare.

In concluzie, principalul motiv pentru care ar trebui sa aloci timp informarii si documentarii este ca sa eviti achizitionarea unui produs necorespunzator. Citirea comentariilor si recenziilor online necesita timp, intr-adevar, dar in final, merita. In acest fel, vei avea o sesiune de cumparaturi de succes.