Camera video HD Omna 180 a fost lansata la CES 2017

In cadrul CES 2017, D-Link a lansat camera video HD Omna 180. Acest dispozitiv este primul din familia Omna compatibil cu Apple HomeKit. Camera de supraveghere a celor de la D-Link este o solutie comoda, dar si fiabila pentru monitorizarea casei, dar si a spatiului de birou. Camera ofera un unghi de 180 de grade pentru a monitoriza o intreaga incapere, rezolutia fiind una de tip Full HD. Aceasta rezolutie ofera o calitate superioara a imaginii, de asemenea dispozitivul beneficiind si de niste functii de securitate avansate.

Criptarea este de tip end-to-end, iar autentificarea facandu-se prin intermediul unui dispozitiv iPhone, iPad or iPod Touch. Apple HomeKit permite utilizatorului sa seteze aceasta camera destul de usor, prin intermediul aplicatiei Apple Home. Imediat ce aplicatia va detecta miscare, utilizatorii vor putea vedea chiar pe telefonul mobil despre ce este vorba, avand posibilitatea de a viziona imaginile in format HD pe orice dispozitiv Apple. Fiind compatibila cu orice dispozitive al HomeKit-ului, utlizatorul va avea posibilitatea de a aprinde luminile in mod automat dar si de a declansa alarmele.

Folosind noua camera Omna, alaturi de Apple HomeKit, utilizatorul va avea mereu posibilitatea de a fi acasa. Ei vor putea vedea tot ce se intampla in locuinta proprie utilizand noul D-Link Omna 180. Prin intemediul acestei noi tehnologii, iti vei putea supraveghea bebelusul, animalele de companie, dar vei mai putea verifica si starea rudelor mai in varsta. De asmenea, un alt beneficiu al acestei camere il consta faptul ca o vei putea folosi ori de cate ori pleci in vacanta, astfel incat sa fii sigur ca totul este asa cum iti doresti acasa.

D-Link Omna 180 Cam HD are si functii pentru viziunea nocturna, inregistrare locala alaturi de senzori de miscare, dar si un design placut, lucru ce ar incanta pe oricine atunci cand isi doreste o siguranta sporita, dar si un device atragator.