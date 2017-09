Care sunt cele mai sensibile componente ale generatiei iPhone 7?

'

Ca de fiecare data, iPhone 7 a fost prezentat ca unul dintre cele mai bune telefoane produse de catre cei de la Apple, insa surpriza a venit in momentul in care acestia au anuntat renuntarea la mufa pentru casti. Fiind o functie initial netestata, utilizatorii de iPhone au parut entuziasmati vis-a-vis de a avea un model de telefon cu casti wireless, insa in momentul in care acestia au constatat ce presupune acest lucru, parerile negative au inceput sa prinda contur.

Povestea telefoanelor iPhone

Apple este compania care a lansat primul model de iPhone in 2007, fiind primit foarte bine pe piata utilizatorilor de acest sistem de functionare, ajungand astfel la cel de-al 7-lea model. Noul iPhone 7 beneficiaza de o serie de functii, atat din punct de vedere al design-ului, dar si a dotarilor acestuia. Acesta are un ecran de 4.7 inch, cu o rezolutie de 1.334×750 de pixeli, fiind de altfel si unul dintre cele mai sensibile componente ale acestui model.

Modalitatile de protejare a ecranului impotriva socurilor mecanice sunt numeroase, iar metoda de inlocuire sticla pentru telefon iPhone este cea mai des intalnita. Costurile de intretinere ale unui astfel de dispozitiv sunt destul de mari numai in situatia in care nu avem foarte mare grija de el. In momentul in care smartphone-ul intampina o problema tehnica, este recomandat sa apelam la serviciile unui centru specializat.

Cat de dificila este reparatia ecranului de la iPhone 7?

Datorita tehnologiilor noi si a pieselor folosite in modelele nou aparute, este imposibil ca un cumparator al acestui brand sa-si poata repara telefonul acasa. Tehnologia a avansat foarte mult, asa ca nu putem desface componentele cu o surubelnita doar pentru a analiza problema acestuia. Cea mai intalnita problema este cea legata de spargerea ecranului, iar inlocuirea cu un ecran nou pentru iPhone 7 este o provocare, mai ales pentru cei care nu se pricep. Problema consta in aparitia a tot mai multe tutoriale sau review-uri care vin cu sfaturi despre cum iti poti inlocui singur componentele deteriorate. Acestea nu prezinta suficiente detalii sau sunt construite astfel incat sa para ca pot fi abordate de orice persoana, indiferent de cat de familiarizata este aceasta cu zona it & tech.

Asadar, este imposibil. Desi poate reusim sa dezmembram smartphone-ul, acesta are piese gandite special pentru buna sa functionare in spatele carora pot exista anumiti senzori, iar in momentul in care nu vom reusi sa restabilim functiile initiale, telefonul va ceda, de cele mai multe ori fiind imposibila sau mult prea costisitoare repararea acestuia.

Cele mai sensibile componente ale iPhone-ului sunt cele electronice, care odata intrate in contact cu diverse substante lichide pot duce la defectarea acestora. Un alt aspect important este bateria acestuia care nu trebuie schimbata acasa, iar aceasta se realizeaza cu ajutorul unui specialist. Este fabricata dintr-un material numit litiu-ion, necesitand reciclarea acesteia dupa inlocuire in spatiile adecvate.

Materialul din care este realizat este rezistent la anumite socuri, insa trebuie sa evitam expunerea indelungata la soare a acestuia sau la umiditate, mai ales daca nu este specificata rezistenta la astfel de schimbari. In ceea ce priveste folosirea castilor, este recomandat sa fie folosite numai cele originale. Desi exista inlocuitori pe piata, acestia pot afecta auzul sau chiar provoca incidente nedorite. In momentul in care bateria castilor s-a terminat, acestea trebuie incarcate corespunzator, prelungind durata lor de functionare.

Scaderea autonomiei bateriei, inchiderea aplicatiilor in timpul utilizarii, sunetul slab, imposibilitatea conectarii la internet, probleme cu touch-ul sau cu butoanele sunt doar cateva dintre aspectele cu care se confrunta utilizatorii de iOS. Au existat cazuri in care clientii se plangeau de incalzirea excesiva a acestor modele. De aceea, in momentul in care sesizam o astfel de problema, fie apelam la un service autorizat fie la service-ul asigurat de compania producatoare, mai ales daca beneficiem de o asigurare.

Procesul de reparare a defectiunilor intampinate de un telefon de la Apple consta in identificarea problemei, alegerea celei mai bune si avantajoase solutii, capacitatea de a pastra functionalitatile acestuia, remedierea problemei si identificarea cauzei care a dus la defectarea acestuia.