Cariere in Bucuresti: ascensiunea joburilor in domeniul online

Observatorii tendintelor de ocupare a fortei de munca au identificat sectoarele in care locurile de munca vor creste de acum incolo. Cu trecerea fiecarui deceniu in parte, apar numeroase schimbari si fluctuatii in campul muncii, majoritatea legate de tehnologie, preocuparea fata de starile emotionale ale publicului general si interesul fata de mediu. Joburile care vizeaza bunastarea emotionala a oamenilor sunt in crestere, in timp ce solicitarile pentru meserii pragmatice continua sa scada.

De aici se naste intrebarea: exista ocupatii sau metode noi de a satisface nevoile existente ale publicului romanesc?

Avand in vedere acest semn de intrebare, am analizat site-urile de cariere pentru a colecta date privind locurile de munca si am selectat cele mai promitatoare pozitii din sectoarele aflate in crestere in ultimul deceniu. Unele sunt atat de noi, incat nici nu au existat cu zece ani in urma, ceea ce inseamna mai multe sanse pentru tinerii care doresc sa se afirme.

Dezvoltatorul de aplicatii. Iphone-ul a fost introdus in anul 2007, Android la scurt timp dupa. De atunci, mai mult de 1 milion de aplicatii au fost scoase la vanzare in App Store si Android Google Play. Luati in considerare acest lucru: in anul 2011, Apple a inregistrat venituri de peste 15 miliarde de dolari din aplicatii mobile, ceea ce demonstreaza scaderea enorma pe care o cunosc programele dedicate desktop-ului, in detrimentul celor utilizate pentru dispozitivele mobile.

Pe masura ce solicitarile cresc pentru aplicatiile care ruleaza pe iOs, Android si orice alt sistem de operare mobil, companiile se confrunta cu o lipsa de talente, respectiv de oameni care au abilitati de a dezvolta aplicatii pe mobil. Asta inseamna o oportunitate unica pentru programatori si dezvoltatori de a intra pe o piata aflata in plina expansiune.

Modelul de videochat. Migram intr-un sector care si-a parasit aura de ambiguitate in ultimul deceniu, devenind din ce in ce mai ofertant pentru tinerele care doresc sa aiba acces, inca din primele luni de angajare in videochat, la castiguri atractive si bonusuri constante, demne sa le motiveze la locul de munca. Pe pagina de angajari videochat Bucuresti la BestStudios, tinerele pot gasi toate informatiile de care au nevoie pentru a se familiariza cu mediul si programul de lucru, dar si cu beneficiile pe care studioul BestStudios le ofera tinerelor care doresc sa puna bazele unei cariere captivante in orasul Bucuresti.

De ce este videochatul un domeniu care a evoluat masiv in ultimul deceniu? Pentru ca meseria de model online este 100% legala, un studio profesionist oferind contract legal de munca, pentru ca modelele online au acces la bonusuri atractive inca din prima saptamana si pentru ca le sunt puse la dispozitie servicii gratuite de infrumusetare si retusare a imperfectiunilor. Iar daca tinerele se gandesc la avantajele specifice varstei, precum accesul la solar, interventiile estetice, sedintele de make-up si stilistul personal, femeile ajunse la maturitate aleg aceasta meserie deoarece beneficiaza de traing specializat, de asigurare medicala si de cursuri de perfectionare in limba engleza.

Analistul de date. Dat fiind faptul ca informatiile despre clienti devin din ce in ce mai importante pentru succesul companiilor care se ocupa de vanzarile cu amanuntul, companiile cauta experti din generatia Millennials care stiu cum sa compileze in timp real si cum sa inteleaga datele provenite de potentialii clienti. Din diferite seturi de date: structurate (tranzactii), semi – structurate (comportamentul utilizatorilor) si nestructurate (text), analistii preiau modele de comportament pentru a ajuta comerciantii cu amanuntul si intreprinderile sa prezica tendintele viitoare sau sa construiasca metode de publicitate personalizate.