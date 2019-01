Casca de copiat, metoda perfecta de a copia la examene

'

Unele examene sunt usor de luat in timp ce altele par imposibil de trecut. Examenele au pus si vor pune mereu probleme celor care nu invata sau nu au timp sa invete.

De aceea, casca de copiat se bucura de o popularitate enorma in randul elevilor si studentilor. Este un gadget al carui merite a fost recunoscut pana si de cei mai buni elevi si studenti, care invata de obicei.

Cel mai mare avantaj al unei casti de copiat este urmatorul: nu poate fi detectata. Drept urmare, nimeni nu va ghici ca esti ajutat in timpul examenului respectiv. Un lucru care conribuie la nedetectarea castii de copiat este faptul ca a fost conceputa intr-o nuanta de bej, apropiata pielii. Dar si dimensiunile deosebit de reduse. In cazul in care si tu ai decis sa trisezi la un examen atunci ai posibilitatea de a insera pur si simplu o casca spion in ureche si sa iti asezi telefonul mobil in buzunar sau in imediata apropiere. Extrem de simplu, nu-i asa?

Calitatea sunetului castii de copiat este excelenta, sunetul este extrem de clar. Odata ce ai introdus bateria ai putea auzi un mic suierat, ceea ce este absolut normal, este un semn ca sistemul de copiat functioneaza la parametri normali. Insa, in momentul in care efectuezi sau primesti un apel telefonic aceasta interferenta dispare si se poate auzi fiecare cuvant spus de partenerul de discutie. Sistemul de copiat se poate folosi atat in locuri mai linistite cat si in locuri mai zgomotoase, poti fi sigur de calitatea sunetului oriunde te-ai afla.

Odata ce ai decis sa copiezi la un examen trebuie sa ai un comportament normal pentru ca profesorul sa nu isi dea seama de intentiile tale. Un alt aspect important este partenerul de la celalalt capat al „firului”. Acesta din urma trebuie sa cunoasca cateva elemente de baza cu privire la subiectele pe care urmeaza sa le dicteze. In caz contrar, nu va putea dicta, nu va putea selecta informatiile esentiale de transmis, nu va cunoaste detaliile inutile peste care trebuie sa sara.

Castile de copiat se bucura de o popularitate incredibila in ultima perioada. Daca ai intentia sa folosesti pe viitor o casca de copiat asigura-te ca este una de calitate deoarece exista o multime de casti de copiat pe piata contrafacute si risti sa fii prins in orice moment daca le alegi.