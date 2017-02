Cateva masini de spalat rufe, gama premium

Astazi pare a fi destul de greu sa-ti alegi masina perfecta pentru spalat rufe. Sunt atatea marci si modele pe piata incat cu siguranta vei avea batai de cap in alegerea masinii potrivite. In cele ce urmeaza va vom prezenta o serie de masini de spalat rufe pe care cu siguranta le veti aprecia si pe care le veti putea avea in vedere atunci cand va veti hotara sa cumparati masina dorita, pentru ca, fara indoiala, toti tindem sa cumparam cea mai buna masina de spalat rufe, doar ca este foarte important s-o identificam corect.

Hotpoint RSG este una dintre aceste masini. Acest produs este unul foarte bun, pentru ca imbina foarte bine raportul pret-calitate si te vei putea bucura de ea de fiecare data cand o vei folosi. Aceasta masina de spalat iti va oferi ocazia sa indepartezi petele in doua etape separate prin incalzirea apei la inceputul ciclului urmata de mentinerea temperaturii la 60 de grade. Multi cumparatori prefera aceasta masina in primul rand datorita calitatii curatarii hainelor. In plus aceasta masina este foarte utila atunci cand familia voastra este una mai numeroasa, datorita capacitatii mari.

O alta masina la care puteti apela este LG 6 Motion Slim. Eficienta energetica a acestei masini este A+++. Aceasta masina de spalat are cateva avantaje pe care ar trebui sa le stiti. In primul rand, nivelul de zgomot este unul foarte redus, performanta datorandu-se faptului ca motorul atasat direct tamburului face ca sunetul produs de frecarea curelei sa dispara complet. Pe langa faptul ca aceasta masina de spalat este foaret silentioasa, cumparatorii au mai remarcat si faptul ca are o calitate ireprosabila.

Inca un model pe care ar trebui sa-l ai in vedere este Whirlpool AWSX63213. Aceasta masina de spalat are o capacitate maxima de 6 kg si o viteza maxima de centrifugare de 1200 de rotatii pe minut. Ea vine echipata cu 18 programe de functionare ce promit sa acopere toate necesitatile de spalare, chiar si pe cele mai pretentioase.

Samsung Eco Bubble este un model care are o viteza de centrifugare de 1200 rpm, iar greutatea totala a masinii este de 88 de kg. Masina de spalat are un numar mare de programe de functionare printre care unul prevede un ciclu complet de spalare. Aceasta masina de spalat este putin mai zgomotoasa decat celelalte pe care le-am prezentat aici, insa diferenta nu este una foarte mare, mai ales daca o amplasati in baie, departe de locul in care obisnuiti sa va relaxati. Multi cumparatori se declara extrem de multumiti de aceasta masina si spun despre ea, ca un avantaj major il constituie calitatea superioara a curatarii pe care o poate oferi, precum si dimensiunile sale. Utilizarea extrem de facila, pe langa consumul redus de apa si energie sunt iarasi niste atuuri cu care Eco Bubble ne tenteaza s-o achizitionam.

Sa cumperi o masina de spalat e simplu, dar s-o cumperi pe cea mai buna, adaptata nevoilor tale, este un lucru pe care nu multa lume il reuseste. Va dorim succes!