Ce Smart TV bun sa cumpar?

Ce este un Smart TV?

Prin definitie, un Smart TV este un televizor LED cu functia de conectare la internet printr-o retea wireless. Automat, cand vorbim despre un astfel de televizor, ne referim la posibilitatea de navigare pe site-urile favorite, utilizarea aplicatiilor sau accesul la servicii si abonamente HBO, Voyo sau GO.

Smart TV-ul este considerat ca fiind varianta mai imbunatatita a unui smartphone sau a unei tablete, cu un ecran semnificativ mai mare. Astfel, televizorul inteligent nu va mai constitui doar un dispozitiv care iti ofera acces la un numar de canale de televiziune (acestea depind, la randul lor, de oferta operatorului de cablu), ci va fi un device cu acces la o gama extrem de variata de servicii.

Unde gasesc cele mai bune recomandari?

Smart TV-urile sunt televizoare specializate in difuzarea de filme, navigare online, acces la retelele de socializare sau vizionare de fotografii. Ca orice device, Smart TV-ul dispune de un procesor (asemenea laptop-ului sau smartphone-ului) si vine cu o multime de aplicatii pe care le poti descarca cu aceeasi usurinta cu care poti descarca ceva pe telefonul mobil.



In alegerea unui Smart TV, ofertele sunt diverse si trebuie atent analizate. In acest articol, puteti vedea care sunt plusurile si minusurile celor mai bune televizoare inteligente ale momentului. Alaturi de fiecare produs prezentat, veti regasi functiile pe care le indeplineste Smart TV-ul respectiv si veti descoperi de ce acest tip de televizor este cel mai ravnit gadget.

De ce sa optez pentru un Smart TV?

Fiind un televizor modern cu acces la internet, un Smart TV iti asigura accesul la continut media, filme sau fotografii aflate pe alte medii de stocare (spre exemplu, un hard extern ori un stick USB).

Oferindu-va acces la internet, veti viziona cu usurinta, pe langa programul TV obisnuit, si continutul disponibil online. Puteti citi mail-urile sau site-urile de stiri si puteti comunica cu prietenii aflati la distanta, in confortul casei. Fotografiile sau inregistrarile video de la diferite evenimente pot fi prezentate prietenilor sau familiei, doar conectand televizorul inteligent la aparatul foto, smartphone sau orice alt gadget.

Veti avea acces la o gama semnificativ de mare de aplicatii care pot fi descarcate rapid si va puteti bucura, de asemenea, de conexiunea cu retelele sociale in timpul filmului sau emisiunii. In plus, in locul telecomenzii, puteti folosi tableta sau telefonul mobil pentru un control mai lejer.

Un Smart TV inseamna mai mult decat un televizor obisnuit care ne ofera acces la cateva canale. Il consideram, mai degraba, un sistem de entertainment care vine cu posibilitati aproape nelimitate, capabil sa ne schimbe incaperea, in care este plasat, intr-un spatiu mult mai placut.