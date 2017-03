Ce telefon aleg, dintre Nexus 5X, Galaxy S6, One M9 si Xperia Z5

'

Piata telefoanelor care ruleaza sistemul de operare Android este una foarte mare. DIntre telefoanele care sunt foarte populare si folosesc sistemul de operare Android putem distinge Sony Xperia Z5, Samsung Galaxy S6, Nexus 5X si HTC One M9.

Aceste telefoane beneficiaza de niste ecrane cu diagonala de aproximativ 5 inch, dar si de niste platforme hardware performante. De asemenea, si camerele foto ale acestor telefoane sunt performante. Misiunea utilizatorului este destul de grea, in momentul in care trebuie sa aleaga intre modelele de mai sus.

Pretul reprezinta pentru multi un criteriu pe care il au in vedere, insa exista si numerosi alti factori pe care un utilizator ar trebui sa-i aiba in vedere. Acesti factori pot contribui la decizia finala. Materialele de constructii ale acestor telefoane sunt dintre cele mai diverse. Nexus 5X opteaza pentru o carcasa de policarbonat, iar HTC One M9 este realizat din aluminiu. Samsung Galaxy S6 si Sony Xperia Z5 au optat pentru niste carcase din sticla. Acest lucru inseamna o retentie mai mare a murdariei si a amprentelor.

De asemenea, ar mai putea insemna si o fragilitate mai sporita. Toate telefoanele au un design elegant, unibody, care pe de alta parte nu permite inlocuirea acumulatorului. Cele patru telefoane au niste dimensiuni destul de apropiate. Exista cateva diferente mici de dimensiuni. Lucrul care difera este greutatea. 5X si S6 au sub 140 de grame, iar celelalte doua trec cu usurinta pragul de 150 de grame. Daca vorbim despre ecran, princhpalele diferente apar mai degraba in tehnologiile folosite. Trei dintre aceste telefoane au rezolutie Full HD. Samsung a preferat sa opteze pentru o rezolutie QHD. Galaxy S6 are un ecran SuperAMOLED potrivit pentru persoanele care prefera niste culori mai saturate.

Daca vorbim despre diferentele de hardware, acestea sunt relativ minore. Galaxy S6 a renuntat la Qualcomm in favoarea unui chipset Exynos 7420, care foloseste niste procesoare ARM quad-core. Chipsetul Qualcomm Snapdragon 810 este regasit in telefoanele M9 si Xperia Z5. Nexus 5 mizeaza pe un chipset Qualcomm Snapdragon 808.

Conectivitatea este la inaltime din partea tuturor producatorilor. Acestia ofera Wi-Fi, 3G si 4G cu viteze ce pot atinge si la 300 Mbps. Sony ataca piata cu o camera cu senzor de 23 MP, in timp ce Galaxy S6 foloseste o camera mai „pamanteana” de 16 MP. Nexus 5X foloseste sistemul de operare Android 6.0 Marshmallow, in timp ce restul opteaza pentru Android Lollipop. Autonomia ramane una dintre princhpalele probleme ale acestor telefoane.

Toate telefoanele amintite mai sus ofera o autonomie pentru o zi obisnuita de lucru, poate eventual putin mai mult, in functie de gradul de activitate.