Ce trebuie sa stii inainte sa cumperi variatoare electrice

Daca nu stiati asta deja, variatoarele electrice, sau dimmerele cum le mai spun anumite persoane, sunt acele aparate electrice cu care puteti schimba intensitatea luminoasa a becurilor in doar cateva secunde si implicit puteti sa reglati nivelul de iluminare din fiecare incapere din locuinta dumneavoastra.

Atunci cand vreti sa creati o atmosfera aparte in casa, sau cand doriti sa adaptati lumina la diferite tipuri de activitati, un variator electric va poate ajuta sa creati ambianta potrivita pentru orice ocazie foarte usor.

De exemplu, atunci cand cititi o carte, probabil o sa doriti o lumina mai puternica in casa, insa atunci cand urmariti un film sau un meci impreuna cu prietenii sau familia, variatoarele electrice pot scadea intensitatea luminii pentru o experienta vizuala cat mai placuta.

In Romania variatoarele electrice functioneaza la o tensiune nominala de 230Vac. Ele difera in functie de modul de comanda sau sursa de iluminat; in functie de comanda, puteti alege intre variatoare cu comanda simpla prin apasare sau variatoare cu reglare rotativa.

Iar cand vine vorba de surse de iluminat, trebuie sa fiti foarte atenti la tipul lampilor cu care dimmerul se va imperechea, precum si la puterea minima si maxima a circuitului pe care se va instala.

Variatoarele electrice se pot imparti, in functie de sursa de iluminat, in:

Variatoare speciale pentru lampi cu incandescenta sau cu halogen 230V

Variatoare pentru becuri economice cu halogen

Variatoare pentru lampi cu halogen 230V, cu incandescenta sau cu transformator electric

Variatoare pentru lampi fluorescente cu balast economic

Variatoare pentru lampi compact fluorescente (CFL)

Variatoare multisarcina

De asemenea, trebuie sa fiti foarte atenti la puterea surselor de iluminat, pentru ca variatoarele nu functioneaza la o putere mai mica de 30-40W. Daca au o putere mai mica decat puterea consumata de sursele de iluminat, variatoarele se pot arde, de aceea este foarte important sa fiti atenti la puterea circuitului pe care le veti instala.