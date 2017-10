Cea mai buna tableta – Preturi si Modele de Top

'

In ultimii ani, producatorii se bat in a scoate cele mai bune tablete, care sa muleze perfect pe nevoile clientilor. In multitudinea de oferte, este greu sa gasesti cea mai buna tableta, mai ales ca ce e foarte bun e si foarte scump iar ce e ieftin poate sa ofere surprize neplacute.

Cea mai buna tableta, pentru fiecare utilizator poate sa insemne altceva. Cand te hotarasti sa iti iei o tableta, tine cont de urmatoarele criterii:

De ce anume functii ai nevoie de la o tableta. Gandeste-te la ce folosesti tableta. Daca o folosesti doar pentru filme si muzica, nu are rost sa dai foarte multi bani pe ea. Ia o tableta scumpa si analizeaz-o, vezi cate functii de acolo folosesti si daca nu folosesti cel putin 80 % din ele, orienteaza-te spre ceva mai ieftin;

Buget. Analizeaza-ti bine bugetul. Tableta este un accesoriu, nu este nevoie sa dai mai multi bani decat ai pe ea;

Pareri. Internetul te ajuta sa gasesti parerile utilizatorilor despre aproape orice produs. Daca te-ai hotarat asupra unei tablete, cauta pareri despre ea. Daca exista urme de indoiala in ceea ce priveste calitatea, axeaza-te asupra unui alt model.

Daca cea mai buna tableta nu se refera si la criterii de buget, iata o lista cu tablete care ofera cele mai bune functii, de pe piata:

Apple iPad 4 – Producatorii de la Apple vin cu un model excelent. iPad 4 ofera un procesor Dual Core, o diagonala foarte mare, de 9.7 inch, 2 camere foto si video de 5 Mp si 1.2 Mp, 2 Gb DDR3, Hdd de 128 Gb, sistem de operare iOS 6 si o greutate de doar 650 grame. Nici cand vorbim de baterie, iPad4 nu sta mai prejos, bateria cu care vine echipata ajungand sa tina pana la 10 ore. Pretul pentru aceste functii este pe masura, aproape 3000 de lei.

UPDATE: intre timp a fost lansata tableta Apple iPad Air (citeste articolul)

Asus EerPad Transformer Prime – Cei de la Asus vin cu un model care se transforma cu usurinta din tableta in netbook datorita usurintei cu care i se poate atasa o tastatura. Finisajele sunt foarte bine puse la punct iar greutatea de doar 540 de grame o fac una dintre cele mai usoare tablete de pe piata, in categoria ei. Ecranul de 10.1 inch iti ofera o experienta unica. Tableta mai vine echipata cu un procesor cu tehnologia Quad Core de 1400 Mah, memorie ram de 1024 mb si o baterie care tine pana la 12 ore fara tastatura atasata si aproape 18 ore cu tastatura atasata. Pretul acestei tablete este de ~1900 de lei.

Samsung Google Nexus 10 – Poate cel mai mare producator de tablete, Samsung vine pe piata cu Google Nexus 10, o tableta extraordinara cu foarte multe functii care iti vor face viata mai usoara si mai frumoasa.

Nexus 10 vine echipata cu 2 camere, de 5 mega pixeli si de 1,9 mega pixeli , un procesor dual core, sistem de operare Android 4.2 si o memorie ram de 2 GB. Bateria de 9000 de Mah este suficienta pentru aproape orice faci cu tableta. Daca te gandesti la garantie, aceasta este de 24 de luni. Desi are un ecran foarte mare, de 10.1 inch, greutatea tabletei este de doar 600 grame, asadar o poti lua cu tine peste tot.

Acestea sunt 3 variante de tablete cu functii extrem de bune. Evident, cea mai buna tableta este aceea care iti rezolva cerintele cel mai bine si poate fi fie o tableta de 250 de lei, fie una de 1000 de euro.