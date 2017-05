Cele Mai Bune Laptopuri – Preturi si Caracteristici Tehnice

'

Majoritatea dintre cei care utilizeaza internetul, detin si un calculator sau un laptop. In ultima vreme, desktop-urile au pierdut foarte mult teren in fata laptopurilor si aproape orice utilizator de calculator detine si cea de-a 2-a varianta, portabilul laptop sau notebook.

Daca te intrebi care sunt cele mai bune laptopuri, iata cateva criterii dupa care iti poti da seama:

– Producator – Chiar daca si producatorii mici si necunoscuti pot face lucruri de calitate, cel mai bine este sa nu riscam, mai ales cand e vorba de o investitie destul de mare, cum e cea pentru un laptop. Producatorii mari precum Apple, Dell, Toshiba sau Asus ofera garantia unui laptop de calitate, fara o diferenta prea mare de pret intre produsele lor si produsele concurente.

– Caracteristici – Este evident ca, atata vreme cat caracteristicile laptopului sunt mai generoase, acesta este mai bun. Cand iti alegi un laptop incearca sa cauti unul cu placa video dedicata, cu o memorie RAM destul de mare si cu un HDD incapator, in asa fel incat sa poti pastra tot ceea ce ai nevoie. Este foarte important si procesorul si dimensiunile ecranului. Un laptop din categoria medie care poate satisface aproape orice dorinta ar trebui sa aiba minim 1 GB placa video, minim 6 GB DDR si un HDD cu spatiu de minim 500 Gb, in vreme ce unui ultrabook nu trebuie sa-i lipseasca SSD-ul, 8GB RAM si o placa video cu cel putin 2GB RAM, care sa permita filmelor sa ruleze fara cusur.

– Pret – Pretul este poate cel mai important aspect. Intr-o piata unde produsele se devalorizeaza foarte repede, este inutil sa platesti extrem de mult pentru un laptop. Cand iti iei un laptop, incearca sa alegi unul care nu a fost lansat chiar recent( produsele noi sunt foarte scumpe) si care are caracteristicile de mai sus. In functie de ceea ce doresti de la laptop, pretul nu ar trebui sa depaseasca 3000-3500 lei. Daca vrei ceva mediu si folosesti laptopul la activitati normale precum filme, muzica, jocuri si navigare pe internet, axeaza-te pe un laptop care sa coste pana in 3000 lei.

– Pareri – Unul dintre cele mai importante criterii de care trebuie sa tii cont cand iti cumperi un laptop este opinia clientilor despre el. In momentul in care gasesti un model care te multumeste, cauta pareri despre acesta. Daca mai mult de 80% din pareri sunt bune si foarte bune, atunci laptopul merita cumparat. Daca, in schimb, parerile sunt impartite si gasesti multi cumparatori care au avut probleme cu el, ar trebui sa cauti o alta varianta. Nu vrei sa iti cumperi un laptop care in cateva luni sa se strice;

– Garantie – Un criteriu la fel de important este garantia oferita. Un laptop in care producatorii au incredere are si o garantie mare, de peste 2 ani. Cauta astfel de laptopuri, pentru a avea siguranta ca durata de viata a lor este cel putin la fel de mare ca perioada de garantie;

– Magazin – Si magazinul de unde iti cumperi laptopul este foarte important. Incearca un magazin mare, cu un sistem foarte bine pus la punct in ceea ce priveste relatiile cu clientii. In acest fel vei avea siguranta ca vei primi cel mai bun produs, iar in cazul in care se intampla ceva, produsul tau va fi reparat sau inlocuit cat mai repede posibil, fara tergiversari enervante.

Pentru a achizitiona cele mai bune laptopuri, ca raport calitate/pret, SolutiiPC iti recomanda sa arunci o privire intr-un magazinul recomandat, AICI.

Este cea mai buna optiune. Urmariti promotiile periodice pe care acestia le lanseaza si cumparati verificand si reviewurile clientilor care am achizitionat si testat deja respectivul produs. Uneori asta poate face diferenta intre o alegere bune si una neinspirata.

Care sunt cele mai bune laptopuri ale momentului? Device-urile potrivite sunt cele care reusesc sa te multumeasca, indiferent de activitatile pe care le desfasori zilnic.

Daca folosesti laptopul pentru jocuri sau multimedia, alegerile ideale se bazeaza pe o configuratie performanta care sa faca fata ultimelor aparitii in acest domeniu. Pentru activitati simple de tip office, editare, transmitere si receptionare mesaje, navigare pe internet, cele mai bune investitii sunt laptopurile usoare, cu performante bune ale bateriei pentru o portabilitate eficienta.

Tocmai de aceea, solutia ideala pentru a descoperi cele mai bune laptopuri este initierea unei liste cu asteptarile tale, care sa includa preferintele de brand, calitatea imaginii si a sunetului, performantele hardware si software, dar si limitele de pret in care vrei sa te incadrezi. Astfel, nu exista riscul sa te pierzi printre numeroasele specificatii tehnice, modele care au configuratii asemanatoare si multimudinea de oferte de pe piata.

Pentru a alege laptopul care ti se potriveste, fii atent la o serie de detalii care fac diferenta intre device-urile de pe piata romaneasca din acest moment.

Nu pierde din vedere performantele, designul, dar nici calitatea componenetelor. Odata ajuns la componente, gandeste-te ce este cu adevarat pentru tine. Ai nevoie de un display de ultima generatie pentru imagini foarte bune din punctul de vedere al calitatii, cauti mobilitate si vrei o baterie cu autonomie mare, iti place sa te joci si este necesara achizitia unui model cu placa video dedicata care sa faca fata, folosesti laptopul pentru vizionarea de filme si vrei o experienta video si audio ireprosabila?

Oricare ar fi obiectivele tale cand esti in cautarea unui laptop, este bine sa stii ca ar fi ineficient sa investesti banii intr-un gadget pe care sa nu il foloseti la capacitate maxima.

Pana la urma, cel mai bun laptop este cel care face fata exigentelor si preferintelor tale. Iar factorul decisiv ramane, de cele mai multe ori, bugetul.

In functie de pret, te poti orienta catre brandurile considerate de utilizatori fiabile si de calitate. Acestea sunt ASUS, Lenovo, HP, Sony Vaio, Acer, Samsung, Dell si, bineinteles, Apple (ordinea fiind aleatorie).

Pentru a face alegeri optime, indiferent de buget, te poti orienta catre varfurile de gama ale acestor producatori, in functie de nisa pe care o urmaresti. Astfel, vei gasi garantat device-uri de calitate, indiferent daca vrei un laptop din segmentul de business, pentru gaming, pentru birou sau pentru uzul personal zilnic.