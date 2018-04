'

Tot mai mulți oameni caută un telefon ieftin și bun. Producătorii de telefoane nu-i exclud, iar în fiecare an apar tot mai multe device-uri ieftine, dar și performante. Din nefericire, nu toate telefoanele ieftine oferă și performanțe ridicate.

Ce telefon pot cumpăra la bani puțini?

Pentru a cumpăra un telefon ieftin, dar și performant este nevoie să fii informat. Pe piața smartphone-urilor este prezent un număr mare de device-uri ieftine, însă calitatea unora lasă de dorit. În cele ce urmează am să-ți prezint câteva telefoane din categoria low-range care-și merită banii.

Nokia 2

Cei de la HDM Global au lansat în toamna anului trecut Nokia 2, care este considerat unul dintre cele mai ieftine si bune telefoane ale anului 2018.

Acesta vine cu un procesor Snapdragon 212 quad-core de 1.3GHz, ajutat de 1GB de memorie RAM. Capacitatea de stocare este de 8GB, însă poate fi mărită cu ajutorul unui card micro-SD. Ecranul are 5 inch și afișează o rezoluție de 720p. Camera principală are 8MP, iar cea secundară 5MP. Toate acestea sunt alimentate de un acumulator de 4100mAh.

Nokia 2 vine cu Android 7 Nougat, însă cât mai curând va fi disponibil update-ul la Android 8.1. În acest fel, performanțele telefonului vor crește considerabil, chiar dacă hardware-ul său nu este cel mai bun.

Prețul pentru Nokia 2 este de 450 de lei.

Xiaomi Redmi 5A

Compania chinezească Xiaomi s-a făcut rapid remarcată pe piața telefoanelor ieftine. Aceștia oferă device-uri cu specificații de top la prețuri foarte mici.

Acest lucru este valabil și pentru Redmi 5A, care vine cu un procesor Snapdragon 425 quad-core de 1.4GHz. Procesorul este ajutat de 2GB de memorie RAM, iar spațiul pentru stocarea datelor este de 16GB. Ecranul are o dimensiune de 5 inch, iar rezoluția este HD. Camera principală este formata dintr-un singur senzor de 13MP, iar cea secundară are doar 5MP, însă poate face filmări în Full HD.

Xiaomi Redmi 5A poate fi cumpărat la prețul de aproximativ 420 de lei.

Honor 6A

Honor este o companie chinezească, afându-se sub brand-ul Huawei. Astfel, telefoanele celor două companii sunt foarte asemănătoare când vine vorba de performanță.

Honor 6A beneficiază de un procesor Snapdragon 430 octa-core de 1.5GHz, ce este ajutat de 3GB de memorie RAM. Spațiul de stocare este ceva mai mare față de modele prezentate anterior, și anume 32GB disponibili care pot ajunge la 256GB cu ajutorul unui card micro-SD.

Ecranul este de 5 inch și are rezoluție HD (720×1280 pixeli). Camera princială are 13MP, iar cea secundară 5 MP, însă este capabilă de filmări Full HD. Având un hardware destul de bun, Honor 6A are nevoie și de o baterie pe măsură. Acumulatorul său are 3020mAh și nu te va lăsa niciodată la greu.

Honor 6A se poate achiziționa la circa 650 de lei, prețul schimbându-se de la magazin la magazin.