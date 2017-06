Cerintele tehnice necesare pentru practicarea videochatului de acasa

'

Echipamentul pe care il utilizezi pentru a-ti crea propriul decor de videochat poate face diferenta intre esecul sau succesul pe care il vei cunoaste ca model online, indiferent de platforma pe care o alegi. In acest ghid rapid, specialistii in IT de la studioul de videochat Rich Girls din Bucuresti va ofera explicatii asupra componentelor tehnice necesare pentru a va atinge obiectivele.

1. Calculatorul

Daca nu sunteti pasionata de domeniul IT, aspectele care tin de performantele propriului calculator s-ar putea sa va induca in eroare, cel putin la prima vedere. Daca aveti intrebari in privinta specificatiilor calculatorului, atunci ar trebui sa stiti ca un procesor de 400 MHz si o memorie RAM de 256 Mb reprezinta cerintele minime pentru a va sustine activitatea. Trebuie sa intelegeti faptul ca aceste cerinte sunt destul de scazute si oricand puteti imbunatati performantele PC-ului aducand un plus la memoria RAM.

Unde gasiti specificatiile computerului? Urmati pasii propusi de echipa tehnica de la studio Rich Girls Bucuresti pentru Windows sau Mac:

Daca utilizati Windows:

Click dreapta pe „My Computer”

Selectati „Properties”

Vizualizati datele din sectiunea „System”

Daca utilizati MAC:

Click pe meniul „Apple”

Selectati optiunea „About This Mac”

Click pe „More Info”

Aceasta ultima actiune o sa va ofere mai multe informatii despre sistem, astfel incat sa puteti vedea daca specificatiile computerului coincid cu cerintele minime expuse anterior.

2. Camera web pentru videochat

O camera web HD 720p, prevazuta cu USB si microfon incorporat, reprezinta un echipament potrivit pentru orice persoana care doreste sa lucreze ca model de videochat. Totusi, exista doua recomandari de top pentru modelele care doresc sa faca performanta de acasa in videochat, spune echipa tehnica a platformei richgirls-studio.ro.

Logitech HD Webcam C525. Alegand acest model va veti bucura de un echipament portabil si rezistent, perfect pentru live streaming. Acesta face fotografii de 8MP, are functia „autofocus”, este dotata cu lentile foarte rezistente din plastic, se roteste la 360 de grade si este fiabila.

Daca bugetul este unul putin mai mare, atunci ar trebui sa investiti in cel mai popular model de camera web din industria de videochat, respectiv Logitech HD Pro Webcam C920. De departe, acesta este echipamentul „bestseller” al brandului Logitech, publicul interesant fiind in mare parte constituit din modele care doresc sa practice videochatul de acasa.

Daca aveti bani economisiti, aceasta este o camera web cu un pas inaintea modelului C525. Formatul este HD de 1080p, fotografiile realizate sunt de 15 MP, lentila sa este confectionata din sticla durabila, detine functia „autofocus” si are doua microfoane stereo incoporate.

3. Internet de mare viteza

In opinia managerului Rich Girls Studio din Bucuresti, conexiunea stabila la internet reprezinta una dintre cele mai importante conditii pentru a va atinge obiectivele in materie de castiguri. Conexiunea rapida si stabila previne deconectarile si inghetarea fluxului video. Astfel, viteza minima de incarcare pe care o recomanda specialistii in IT este de 1Mbps.

4. Lumini

Intr-un stadiu primar, aveti nevoie de doua lampi fara nuante ori de o singura lampa, insa acompaniata de suficienta lumina naturala. Desigur, alegerea luminilor depinde de spatiul pe care il aveti la dispozitie, iar din aceasta cauza este nevoie sa experimentati putin inainte de a alege echipamentele perfecte pentru iluminat.

Sfaturi utile:

Tineti luminile cat mai aproape de nivelul ochilor.

Daca mizati pe influenta luminii naturale, atunci nu trebuie sa luati in calcul unghiul de iluminare pentru ca lumina care ajunge la voi va fi una difuza.

Nu utilizati o lampa de birou pentru ca va reflecta umbre nenaturale pe voi si in spatele vostru.

Alegeti becuri de 60 wati pentru o lumina frumoasa si omogena.

Pozitionati luminile la unghiuri de aproximativ 45 de grade, cate una pe fiecare parte.