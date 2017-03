Consola Microsoft Xbox 360, 250GB + Controller Microsoft Xbox 360 Wireless

'

Xbox 360 este o consola care iti aduce jocurile viitorului intr-un design modern si atragator. Aceasta vine echipata cu un Hard Disk mare, de 250 Gb si wi-fi incorporat, pentru a te putea conecta oricand la internet. Experienta pe care ofera este una deosebita, atat pe partea de gaming cat si in divertisment.

Consola este compatibila cu tehnologia de control Microsoft Kinect. Hard Diskul te ajuta sa stochezi numeroase filme Hd, jocuri, muzica sau diverse aplicatii.

Ceea ce atrage cel mai mult atentia la aceasta consola este designul modern si impunator. Aceasta vine cu o carcasa neagra si are un finisaj lucios.

Wifi-ul este perfect, deoarece te ajuta sa te conectezi foarte usor la reteaua Xbox live si sa te joci cu toti prietenii, indiferent daca acestia sunt aproape de tine sau la mii de km distanta.

Consola este foarte silentioasa,neaducand nicio interferenta nedorita in timp ce te joci sau te uiti la filme.

Foarte special este si controllerul wireless negru cu care vine echipata. Acesta poate fi folosit la o distanta de maxim 10 metri si rezista pana la 30 de ore de gaming cu o serie de baterii AA.

Procesorul consolei este IBM Triple Core de 3.2 Ghz si ofera viteza sporita oricarui joc sau film. La acest lucru contribuie si memorie Ram de 512 Mg GDDR3. Consola mai dispune si de un Dvd-Rom cu o viteza de 12x, o placa audio care permite Surround Sound si diversi conectori printre care 5 porturi USB 2.0, 1 port HDMI , unul R-j45 si unul AV.

Dimensiunile consolei sunt destul de reduse, putand fi mutata cu usurinta dintr-o parte in alta. Acestea sunt de 309 x 258 x 83.

In momentul in care este livrata, consola vine in pachet cu o casca neagra, un controller wireless si un cablu composite A/V Standard Definition. Daca esti pasionat de jocuri, Consola Microsoft Xbox 360 este varianta ideala pentru tine.