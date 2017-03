Cum aleg cel mai bun GPS ieftin

'

Ultima experienta din vacanta petrecuta in Apuseni m-a determinat sa incep sa caut un GPS ieftin, deoarece o calatorie mai lunga pe drumuri necunoscute este o experienta pe care nu vrei sa o mai repeti. Iata cum am ajuns sa studiez putin piata, cautand un sistem de navigatie GSM la un pret acceptabil. Desi aveam o parere preconceputa, crezand ca nu poti gasi un GPS ieftin, m-am inselat.

Sistemul de navigatie Serioux UrbanPilot Q475T2 este unul dintre cele mai ieftine de pe piata, dispune de un ecran TFT tactil anti-reflexie de 4,3 inch si un slot microSD. Are un design modern, fiind foarte plat, echipat cu un procesor Mstar cu frecventa de 500 Mhz. Dispune de multiple facilitati audio si video, memoria flash de 4 GB fiind suficienta pentru a slava atat hartile de care ai nevoie, dar si muzica sau videoclipurile preferate. Transmitatorul FM este ideal pentru a inlocui un radio auto, iar bateria Li-Ion de 950 mAh asigura o autonomie de 2 ore si jumate. Ideal pentru cei ce nu vor sa depaseasca un buget de 200 lei pentru a achizitiona un GPS.

Daca ai nevoie de un GPS ieftin cu un ecran ceva mai mare, poti opta pentru sistemul de navigatie Serioux GlobalTrotter HD 7510GT2, al carui ecran TFT LCD de 5,0 inch are o rezolultie de 800 x 480, ceva mai buna decat cea oferita de modelul prezentat anterior. Cele 3 ore de functionare fara alimentare sunt asigurate de o baterie Li-Polymer de 600mAh. Si acest GPS dispune de redare video si audio, iar transmitatorul FM incorporat va permite sa ascultati muzica preferata la radio in timp ce conduceti catre destinatie.

Pentru cei care sunt la prima achizitie sau utilizare a unui GPS, recomand cu caldura unul dintre cele mai versatile modele pe care-l poti cumpara la nici 50 de euro, este vorba de modelul Smailo Joy V2. Pe langa sistemul de navigare GPS acest model va mai ofera posibiltatea de a asculta muzica in format MP3 sau WMA, dar si sa vizionati clipurile salvate pe cardul microSD de 16 GB. Daca aveti filme intr-unul din formatele ASF, AVI, WMV, 3GP, MP4 sau FLV, le puteti viziona pe un ecran TFT LCD de 4,3 inch. Pozele salvate pe card pot fi vizualizate daca sunt in formatul JPEG, BMP sau PNG. Sitemul de operare pus la dispozitie de furnizor este Microsoft Windows CE 6.0. Poate fi folosit atat ca GPS pentru automobil, dar puteti sa-l luati cu voi si in modul PIETON, atunci cand va deplasati pe jos in orasele necunoscute.

Toate sistemele de navigatie mentionate sunt ieftine, se pot achizitiona fara harta, sau in cazul in care aveti nevoie de una, puteti opta pentru harta Romaniei sau cea pentru intreaga Europa. Harta pentru Europa contine 44 de tari, dar evident ca in acest caz va trebui sa platiti ceva mai mult pentru a achizitiona intregul set de harti. Indiferent care dintre sisteme va fi cel preferat, va asigur ca de acum vacantele nu vor mai fi asa de dificil de abordat, indiferent de locul unde ati decis sa mergeti cu masina.