Cum aleg un selfie stick ieftin, la pret bun

In ultima perioada, selfie stick-ul a devenit pentru unii o necesitate. Acest dispozitiv este util atunci cand vrei sa faci niste selfie-uri de calitate impreuna cu prietenii. Trebuie sa fii foarte atent la niste aspecte importante atunci cand te decizi sa alegi selfie stick-ul ideal.

Desi la prima vedere, selfie stick-ul ar putea parea un accesoriu banal, pe care il alegi din ofertele generoase ale magazinelor, lucrurile nu stau chiar asa. Cele mai ieftine selfie stick-uri costa cateva zeci de lei, dar exista si unele versiuni mai scumpe care au mai multe functii sau folosesc niste materiale de o calitate superioara.

Selfie stick-ul este un monopied extensibil care beneficiaza de un suport flexibil pentru fixarea smartphone-ului. Acest suport poate fi ajustat in toate directiile si poate fi folosit cu o mare varietate de smartphones. Unghiurile mai largi de fotografiere reprezinta un important avantaj al acestor selfie stick-uri.

Un alt avantaj major al acestor selfie stick-uri este ca ele permit realizarea unor fotografii de calitate, stabilitatea telefonului pe suport fiind una mult mai buna decat in propria ta mana. Dimensiunile selfie stick-ului reprezinta un parametru esential pentru a realiza fotografii cu un cadru cat mai larg. Trebuie sa ai in vedere si compatibilitatea telefonului cu suportul pe care il vei folosi. Inainte sa-ti cumperi un selfie stick, citeste cu atentie instructiunile despre dimensiunile maxime pe care sa le aiba telefonul pentru a se putea potrivi pe suport.

De asemenea, ai in vedere si greutatea maxima recomandata pentru o utilizare in siguranta. Poti conecta selfie stick-urile la telefon prin doua metode. Princhpala metoda prin care selfie stick-urile se pot conecta la telefon este prin bluetooth intrucat nu vei avea nevoie de nici un cablu. Retine totusi ca va trebui sa reincarci bateria selfie stick-ului cu un cablu USB.

A doua optiune de conectare este printr-un cablu de 3.5 mm care se conecteaza la jack-ul audio al telefonului. Multe selfie stick-uri au un buton usor accesibil pe monopied prin care initiezi realizarea pozei sau startul unui clip video.

Calitatea constructiei este un alt lucru pe care va trebui sa-l ai in vedere atunci cand iti cumperi un selfie stick. Fii foarte atent la detalii atunci cand cumperi unul. In general, selfie stick-urile care par mai zdravene, au tendinta de a rezista mai mult timp. In Romania exista deja o piata destul de importanta a selfie stick-urilor. Vei putea gasi toate tipurile de modele si preturi pentru toate buzunarele.