Cum aleg un telefon Android dual SIM

'

Daca detii doua cartele SIM, in ziua de azi este mult mai practic sa folosesti un telefon dual SIM. Exista o multime de optiuni pentru tine. Sunt numeroase telefoane Android dual SIM pe piata, dintre care poti alege, acestea oferind performante asemanatoare modelelor de varf.

Telefonul mobil este o modalitate prin care putem fi la curent cu tot ce se intampla in jurul nostru. Acesta ne ofera posibilitatea sa vorbim cu cei apropiati sau sa citim mai multe despre ultimele informatii care ne intereseaza. Foarte multe persoane utilizeaza doua telefoane mobile, fie ca vor, fie ca sunt nevoite datorita cerintelor de la locul de munca. Poti lua in calcul achizitionarea unui telefon dual SIM pentru a utiliza ambele cartele pe un singur telefon. Foarte multi renumiti producatori de telefoane au inceput sa scoata din ce in ce mai multe telefoane dual SIM.

Telefoanele Nokia Dual SIM au un pret incepand de la 100 de lei. Nokia 105 este unul dintre cele mai ieftine telefoane dual SIM pe care le vei putea gasi pe piata. Acest telefon este indicat pentru persoanele care nu isi doresc un telefon prea complicat. Telefonul este capabil sa stocheze 500 de inregistrari in agenda sa. Nu dispune de camera foto sau de Bluetooth, iar memoria interna nu va putea fi extinsa. Nokia 108 este un model mai puternic al telefonului Nokia 105. Acest telefon are o diagonala de 1.8 inci, iar agenda telefonica poate cuprinde 500 de numere. Spre deosebire de primul telefon, acesta ofera posibilitatea extinderii memoriei interne cu un card MicroSD, avand inclusa si conectivitatea Bluetooth.

Cei de la Allview produc si ei o serie de telefoane dual SIM. Aceste telefoane au niste preturi pornind de la suma de 70 de lei. Un telefon foarte ieftin este Allview L6. Acesta are un design extrem de simplu, fiind foarte asemanator cu cel intalnit in portofoliul celor de la Nokia. Are o diagonala de 1.77 inci, radio FM, iar acumulatorul are 800 mAh. Acesta vine echipat cu un slot pentru MicroSD de pana la 32 GB.

Un alt telefon produs de cei de la Allview este Allview M7 Stark. Telefonul are un display de 2.4 inci, rezolutia fiind de 240×320 pixeli. Specificatiile tehnice sunt cam aceleasi ca la celalalt telefon dual SIM produs de cei de la Allview. Acesta mai are si 1150 mAh, oferind o autonomie de pana la 164 de ore in regim de asteptare.