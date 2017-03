Cum aleg un telefon rezistent la socuri

'

Ai nevoie de un telefon pe care sa il poti purta oricand dupa tine, chiar si atunci cand urci pe munte sau participi la activitati outdoor solicitante?

Inseamna ca trebuie sa alegi un model rezistent la socuri, care sa isi pastreze functionalitatea perfecta si aspectul impecabil dupa accidente precum cazaturile pe materiale dure.

Care sunt cele mai importante caracteristici pe care trebuie sa le aiba un telefon rezistent la socuri?

Materiale de cea mai buna calitate. Cele mai durabile telefoane sunt modelele realizate din materiale solide, precum aluminiul, sticla rezistenta sau plasticul solid. Acestea, in combinatie cu garniturile de cauciuc flexibil sau piele moale ofera atat rezistenta, cat si flexibilitate in cazul loviturilor sau al cazaturilor.

Constructie solida. Oricare ar fi materialele folosite, daca acestea nu sunt imbinate perfect pentru a rezulta o carcasa robusta, nu iti pot oferi siguranta de care ai nevoie la utilizarea telefonului tau in conditii extreme. O carcasa metalica rezista, in mod cert, mai mult decat una din plastic sau sticla, asa ca aceasta este prima optiune pe care sa o iei in seama.

Protectie suplimentara. Chiar si telefoanele cu o constructie exterioara compacta au nevoie de un plus de rezistenta. Asigura-te ca alegi un model military, daca ai nevoie de protectie suplimentara in timpul activitatilor outdoor.

Daca ai gasit modelul de telefon pe care ti-l doresti – rezistent si durabil – cu specificatii tehnice care indica performanta si un aspect exterior potrivit cu gusturile tale, ramane doar sa retii cateva detalii care te vor ajuta sa faci alegerea perfecta.

Cele mai rezistente telefoane la socuri sunt cele care au, in constructia lor, parti de cauciuc special inserate pentru a indeplini rolul de elemente antisoc. Acestea atenueaza impactul cu suprafetele rigide si ajuta la mentinerea functionalitatii aparatului in cazul accidentelor. Tot pentru a minimaliza consecintele in cazul socurilor, unele modele au carcasa din spate protejata cu un strat de piele. Cauta un astfel de telefon pentru a te asigura ca zgarieturile si praful stau departe de gadgetul tau favorit.

Pentru un plus de rezistenta alege telefoane cu rama si butoane metalice.

Aspectul compact al telefonului este esential. Acesta trebuie sa demonstreze capacitatea de a proteja nu doar carcasa in caz de soc, ci si componenetele interioare.

Telefoanele rezistente sunt perfecte nu doar pentru persoanele care desfasoara activitati outdoor. Oricine este incantat atunci cand, datorita elementelor speciale pentru protectie la socuri, telefonul lui scapa fara nicio zgarietura in urma accidentelor produse din neatentie.