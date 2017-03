Cum alegem un smartphone ieftin si bun

'

Nu toti suntem dispusi sa platim o suma mare pe un smartphone, de aceea ne ghidam in special pe telefoanele mai ieftine, dar care ne pot oferi cat mai multe lucruri. Telefoanele ieftine ofera un raport extrem de bun pret si performanta, de aceea ar trebui sa le avem in vedere atunci cand ne decidem sa achizitionam un astfel de telefon. Pana acum cativa ani, cumparatorii care doreau un telefon cu un ecran de calitate, o putere hardware suficienta, o autonomie buna si o camera foto buna erau obligati sa opteze pentru un model de varf. Multe modele din gama telefoanelor inferioare erau obligate sa faca o multime de compromisuri.

Au existat si cateva exceptii, telefonul produs de cei de la Nokia, respectiv Nokia Lumia 520 sau Xiaomi Redmi. Progresul tehnic sustinut a facut insa ca telefoanele sa devina din ce in ce mai bune, iar preturile acestora sa scada. Telefoanele ieftine au devenit destul de convingatoare, iar acest an reprezinta unul foarte bun in care se pot cumpara telefoane ieftine ce au o calitate buna.

Potentialul cumparator nu ar trebui sa fie exagerat de optimist atunci cand isi cumpara un telefon la un pret de productie cat mai mic. Pe un astfel de telefon nu vom gasi cei mai buni senzori foto sau cele mai bune baterii, acesta fiind si motivul pentru care o persoana care doreste sa cumpere un astfel de telefon, sa cantareasca foarte bine plusurile si minusurile acestuia inainte de a se decide sa-l cumpere.

Microsoft Lumia 550 ofera un ecran cu o rezolutie HD, acest lucru fiind o raritate in segmentul de piata al telefoanelor sub 500 de lei. Desi ofera ecran cu rezolutie HD, se foloseste de un procesor destul de slab dintr-o gama inferioara de tip Snapdragon 212. Sistemul de operare al celor de la Android este o optiune buna pentru un telefon mai ieftin. Ideal ar fi sa cumparati un telefon mai ieftin, dar care foloseste o versiune mai proaspata a sistemului de operare Android. Ecranul este un aspect la care ar trebui sa fim mereu atenti atunci cand cumparam un telefon mai ieftin.

Urmariti ca ecranul telefonului sa foloseasca panouri de tehnologie OLED sau IPS, astfel incat densitatea sa se apropie de 300 ppi. Inafara de acest lucru, nu ar trebui sa aveti si alte pretentii. In general straturile protectoare ale telefonului sunt destul de banale, iar tratamentele impotriva grasimilor si a transpiratiei sunt mediocre.