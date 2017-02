Cum arata si cum functioneaza un sistem de alarma

Sistemele de alarma nu sunt doar echipamente profesionale pentru institutii. Suntem obisnuiti sa le vedem prin diferse incaperi cand ajungem la o banca, intr-un magazin sau cine stie prin ce alte locuri. De fapt, ceea ce vedem de cele mai multe ori este sirena de alarma sau tastatura amplasata langa usa. Chiar daca nu avem ganduri rele, tot avem un sentiment de neliniste atunci cand le vedem. Insa sistemele de alarma nu mai sunt doar dispozitive dedicate utilizarii in scop profesional. Acestea au devenit mai accesibile si pot fi customizate pentru fiecare client. Chiar si tu poti sa te bucuri de un sistem de alarma la tine acasa.

Despre cat de util este un sistem de alarma nu cred ca merita sa aducem in discutie. Pe scurt, acesta are rolul sa ne avertizeze cand cineva incearca sa patrunda intr-o incapere, diferitii senzori semnalizand mai multe tipuri de probleme. Pe scurt, merita sa iti protejezi casa.

Un sistem de alarma este foarte avansat, iar daca nu esti un expert sau nu cunosti cum functioneaza, atunci cu siguranta vei ramane placut impresionat de functii. Sistemele de alarma sunt atat de avansate incat pot detecta cu ajutorul senzorilor, tipuri diferite de efractie. Isi dau seama cand sunt sabotaje si pot preveni o spargere. Sa explicam.

O centrala de alarma nu poate functiona singura. Ea are nevoie de senzori care sa capteze informatia din jur, tastatura pentru control, o baterie in caz de urgenta si o sirena care sa te avertizeze. Asa arata un kit de alarma simplu.

Senzorii sunt de mai multe feluri si transmit informatia catre centrala. Cei mai comuni sunt cei de miscare (PIR), care detecteaza miscarea si pornesc alarma. Insa mai sunt senzori pentru apa, care atunci cand simt ca apa a ajuns la ei pornesc alarma. Senzorii de fum, de dioxid de carbon sau de temperatura fac acelasi lucru.

Pe langa senzorii care declanseaza alarma, ceva trebuie sa sune in incapere sa te avertizeze ca un pericol s-a intamplat. Aici intra in actiune o sirena. Aceasta poate sa fie de interior sau de exterior, cu o putere acustica cat mai ridicata si chiar cu stroboscop. In functie de nevoile tale, o sirena se alege dupa preferinte.

Bateria de backup este esentiala atunci cand curentul electric este oprit din diferite motive. Cei mai multi infractori vor taia cablul de alimentare cu speranta ca au dat lovitura. Insa alarma va functiona pe bateria dedicata si mai mult de atat, declanseaza un semnal cand curentul electric pe fir a fost oprit.

Ca tot am ajuns la capitolul sabotaj, aflati ca cele mai multe centrale au protectii in acest scop. Orice centrala care se respecta dispune de protectie la sabotaj prin diferite mijloace: atunci cand a fost taiat curentul electric, cand este smulsa din perete, cand se incearca izolarea cu spuma sau scurt circuitarea. Astfel ca nici un hot nu ar putea sa opreasca alarma fara ca aceasta sa transmita un mesaj din timp.

Pentru a face sistemul de alarma si mai inteligent decat este, se pot monta diferite module de comunicatie. Cele mai raspandite sunt cele GSM, care va permit sa controlati sistemul de alarma de la distanta direct de pe telefon. Tot pe telefon veti putea primi notificari cu privire la senzori.

Astfel de centrale de alarma nu sunt scumpe si vin in kit-uri deja formate are contin senzori, telecomenzi si sirene. Dupa bunul plac si dupa nevoile fiecaruia, se alege kit-ul potrivit – vezi acest magazin online care ofera numeroase centrale si kit-uri de alarma de la diversi producatori. Va puteti si consulta cu un specialist de-al lor in ceea ce priveste achizitionarea unui astfel de sistem.