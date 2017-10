Cum cumperi un laptop refurbished

Laptopurile refurbished sunt încă o enigmă pentru majoritatea romanilor, din lipsa de informare şi din cauza apariţiei lor relativ recente pe piaţă.

Ce sunt laptopurile refurbished?

Laptopurile refurbished sunt laptopuri business luate în leasing de companii din ţări străine şi returnate producătorului la expirarea acestuia. Odată ajunse la producător, sunt înlocuite toate componentele defecte/uzate (uneori cu excepţia bateriei), testate şi repuse în circuitul economic.

De ce nu sunt laptopuri second-hand?

Laptopuri second-hand sunt laptopuri folosite care sunt revândute ca atare. Pot prezenta semne de uzură, pot avea eventuale defecţiuni, beneficiază de garanţie scurtă sau deloc. Laptopurile refurbished, deşi evident folosite, sunt repuse în starea originală, atât funcţional cât şi estetic. Producătorul asigură garanţie de 24/36 luni, similară unui produs nou.

Avantajele laptopurilor refurbished

Evident, preţul. Poţi lua un sistem bun, business, la aproximativ 60% din preţul unui sistem nou. Laptopurile repuse în circuitul refurbished sunt laptopuri business, pe care nu le găseşti în mod normal în comerţ. Au sistem de răcire mai performant faţă de laptopurile de uz personal. Au componente de înaltă calitate. Vin echipate cu sistem de operare windows (şi el refurbished), fapt ce te scuteşte de bătăile de cap cu legea sau instabilitatea unui sistem piratat.

Dezavantajele unui sistem refurbished:

Unele pot avea bateria originală, ce va trebui schimbată la un moment dat. Sunt sisteme de generaţie precedentă. Aici am un mare amendament: sunt sisteme business din generaţie precedentă. Nu are webcam. Ha! Mai e rentabil? 🙂

Concluzii:

Am şi cumpărat, pentru firmă un workstation mobil dell precision, 17inch, Intel core 2 duo, 2gb ram nvidia quadro. Business enough? A venit şi cu windows 7 profesional, cd cu drivere, garanţie 5 ani, totul la 2000 de lei. Cu 100 de lei investiţi într-o plăcută de 2GB ram suplimentară s-a transformat în sistemul ideal. Cu emoţii, ce-i drept, dar încurajat de cele 30 de zile posibilitate de returnare. A fost prima experienţă refurbished, motiv pentru care am amânat 9 luni scrierea acestui articol. A devenit principalul meu instrument de lucru, şi, deşi aprins aproape 24/7 sistemul de răcire cu care a venit echipat face fata cu brio.

De unde se pot achiziţiona?

Personal va pot recomanda PCMadd, ABD si Cit Grup, clientii par extrem de mulţumiti de procesul de cumpărare şi de posibilitatea de returnare în 30 de zile. Dacă aţi colaborat cu alte magazine şi aţi fost mulţumiţi, le puteţi numi în comentarii. Doar din experienţă, să caut pe Google pot şi eu. 🙂 Mi se pare alegerea ideala pentru firme, unde e nevoie de Windows legal si de ce nu, de laptopuri create special pentru asta. Voi, ce părere aveţi despre sisteme si laptopuri refurbished?