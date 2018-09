Cum obtinem un imprumut rapid pentru firma

'

Mediul de afaceri din Romania este unul dintre cele mai putin previzibile din Europa, legislatia suferind schimbari in domeniul fiscalitatii de la un an la altul, daca nu mai frecvent. In aceste conditii, orice firma, chiar si una de IT care nu are nevoie de rulaje mari, dar are salariile pe palierul superior, poate intra in criza financiara, criza care poate duce la faliment, in cel mai sumbru scenariu.

Daca gandul de a avea de platit o rata lunara la credit poate parea deranjant, el este totusi estompat de cealalta varianta, respectiv inchiderea firmei si concedierea angajatilor, mai ales pentru ca o echipa se formeaza greu, in special cand este vorba despre segmentul IT.

Ce solutii optime de creditare exista in piata romaneasca?

IFN-urile au reputatia de a oferi un imprumut rapid, datorita faptului ca uzeaza de mult mai putina birocratie comparativ cu bancile. Dosarele se analizeaza foarte rapid si raspunsurile sunt, in general, favorabile clientului. Daca vorbim de persoane fizice, actele se rezuma la document de identitate si fluturas de salariu. Pentru firme sunt necesare si actele contabile, alaturi de documentele de inregistrare ale companiei.

Modalitatile de creditare pentru firme pot lua diverse forme, insa cele mai utilizate sunt: factoringul, scontarea Biletelor la Ordin si a Cecurilor, imprumutul cu garantii materiale.

In general, pentru o firma care activeaza in domeniul IT primele doua solutii sunt cel mai aproape de adevar, respectiv factoringul si scontarea cec sau BO. Este putin probabil ca o firma de IT sa aiba cu ce garanta imprumuturile, tehnica de calcul fiind extrem de „perisabila”, ca atare neputind fi luata in calcul ca garantie pe termen mediu sau lung.

Prima solutie la care trebuie sa apelam este cea a scontarii biletelor la ordin sau a cecurilor. Este cea mai facila si avem avantajul ca debitorul deja a recunoscut datoria ca exigibila. In aceste caz, 80 la suta din valoarea acestor sume vor putea fi incasate rapid, in avans, deblocand astfel financiar activitatea firmei.

Factoringul este a doua solutie in topul celor mai utile metode de deblocare financiara. Apeland la un IFN serios puteti primi, in avans, 80% din valoarea facturilor emise si neincasate, acest lucru putand reprezenta un balon de oxigen suficient pentru a continua activitatea firmei.

Pentru ambele situatii de mai sus, un IFN care se respecta va vira, in maximum 48 de ore, suma respectiva in contul firmei care cesioneaza creantele. Simplu si elegant, fara indatorari.

Daca niciuna dintre solutiile de mai jos nu este aplicabila, adica nu aveti nici bilete la ordin sau cecuri neonorate, si nici facturi emise si neincasate, un credit pe firma se impune imperios, fiind singura solutie pentru a evita un dezastru.

In general conditiile acordari unui credit pentru persoane juridice sunt mult mai relaxate in cazul unei Institutii Financiare Nebancare, comparativ cu cele impuse de o banca, rezultand, pe cale de consecinta, o rapiditate mult crescuta in aprobarea dosarului de credit.