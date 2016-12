Cum poti descoperi cele mai bune laptopuri de pe piata

Este greu sa fii obiectiv atunci cand cumperi un laptop. Fiecare om are alte nevoi si vede in dispozitivul pe care il achizitioneaza cu totul si cu totul altceva. Pentru unii oameni, laptopul este perfect pentru editare de fotografie, pentru altii este poarta catre universul jocurilor, in timp ce pentru altii nu este mai mult decat un instrument office.

Daca esti in cautarea unui laptop care sa poarte denumirea de ” cel mai bun laptop de pe piata” este posibil sa nu gasesti asa ceva. Daca esti in cautarea unui laptop excelent pentru gaming, pentru business sau pentru editare foto, totul se schimba.

Achizitia celui mai bun laptop trebuie sa tina cont de o serie de detalii

Pe scurt, la achizitia unui astfel de produs trebuie avute in vedere aspecte precum brandul, display-ul, designul, componentele, greutatea, bateria, modul de racire si automat, pretul. Aceste detalii cantaresc mai mult sau mai putin, in functie de ceea ce faci cu laptopul.

Brandul poate sa fie privit foarte subiectiv. Exista zeci de producatori care au produse asemanatoare, insa isi contureaza diferente serioase de imagine. Este recomandata alegerea unui brand de renume,insa un brand mai putin cunoscut isi poate face treaba foarte bine, daca este ales cu atentie.

Este cert faptul ca exista o multime de optiuni de incredere incredere: Lenovo, Sony, HP, Asus, Acer, Dell, Samsung sau Apple.

Indiferent de necesitati, laptopul trebuie sa se raceasca rapid si sa nu se supra incalzeasca. De regula, nu exista foarte multe informatii despre acest aspect in descrierile produselor, asadar, parerile personale ale utilizatorilor de pe diverse forumuri pot fi extrem de pretioase.

Display-ul este o componenta extrem de importanta pentru cei care se joaca si pentru cei care folosesc editarea foto.Pentru editare de fotografii, un display cat mai mare este cel mai potrivit. Se poate opta chiar pentru un laptop de 18 inch sau se poate merge mai departe, catre un desktop cu monitor foarte mare. Pentru jocuri, 15.6 inch este perfect. In ceea ce priveste zona business, exista laptopuri de dimensiuni reduse care par sa isi faca treaba foarte bine deoarece ofera flexibilitate.

Autonomia bateriei poate si ea sa fie diferentiata in functie de necesitati, cu toate ca toata lumea isi doreste un laptop cat mai rezistent din acest punct de vedere. Daca esti utilizator business, ai in vedere o baterie cat mai mare.Utilizatorii business, spre exemplu, trebuie sa aiba in vedere o baterie cat mai mare.

Parea hardware este cea care decide o achizitie. Evident, aceasta trebuie sa fie cat mai performanta si sa se incadreze in buget iar echilibrul trebuie sa fie cautat foarte, foarte bine.

Cel mai bun laptop nu este intotdeauna cel mai scump sau cel mai performant

Referirea la un laptop bun, sau la cel mai bun laptop, este directionata catre un laptop care sa isi faca treaba, fara o investitie prea mare. Astfel, titlul de cel mai bun laptop nu este luat neaparat de cel mai performant sau de cel care costa cel mai mult, ci de cel care poate aduce echilibru intre specificatiile pe care le are.

