Cum sa intelegeti intentia utilizatorului si sa utilizati acest comportament pentru a creste clasamentul SEO?

Intelegerea intentiei din spatele cuvintelor cheie pe care le vizati simplifica intregul proces SEO.

Exista motoare de cautare care le ofera utilizatorilor rezultate relevante pentru interogarile de cautare. Agentiile specializate in promovare seo sunt axate pe o intelegere a modului in care audienta dumneavoastra graviteaza in jurul industriei, cu preponderenta in jurul produselor si serviciilor pe care le oferiti, cu scopul de a intra in posesia acestora.

Un aspect cheie aici este intelegerea intentiei din spatele unei anumite cautari de cuvinte cheie. Un utilizator doreste sa gaseasca informatii specifice, iar motoarele de cautare au algoritmi avansati si cantitati mari de trafic pe care le analizeaza pentru a determina rezultatele care sunt cele mai potrivite pentru un cuvant cheie.

Intelegerea categoriilor largi de intentii este esentiala pentru dezvoltarea unei strategii de optimizare a motoarelor de cautare si de continut pentru a viza nu numai cuvintele cheie, ci intentia din spatele cuvintelor cheie.

Intelegerea intentiei utilizatorului

In multe privinte, campaniile SEO sunt extrem de strategice si eficiente, targetand acele interese specifice ale celor ce va cauta produsele sau serviciile. Din pacate, termenii comerciali sunt extrem de competitivi in ceea ce priveste cautarea organica si platita. Pentru majoritatea afacerilor, exista alte oportunitati de branding si de ranking. Trebuie doar sa dezvoltam o mai buna intelegere a intentiei din spatele cuvintelor cheie de cautare.

Primul pas aici este de a intelege o importanta categorie de cautare. Potrivit specialistilor ultraseo.ro exista cautari in navigatie (inserand „Google.com” sau „Facebook.com” in browser). Traficul rezultat este unul de mare valoare pentru brandul cautat. Mai departe, exista o oportunitate de a fi listat impreuna cu alte companii si, eventual, de a crea o constientizarea marcii sau chiar de a atrage un nou click

Cautarile informationale vizeaza volumul. Exista o gama larga de interogari potentiale in intreaga gama de subiecte existente in motorul de cautare. Afaceri, marketing, sanatate, fitness, iar lista poate continua. Cu o cautare informationala, informatia este scopul final. Aproape toate intreprinderile vor avea oportunitati in cautarea informationala.

Din perspectiva afacerii, cautam sa identificam interogari care se refera la produsul sau serviciul pe care il oferiti. Apoi, veti cauta sa dezvoltati continut care sa raspunda la aceste intrebari sau sa furnizeze informatii cu privire la anumite subiecte. Aceasta va va pozitiona in fata publicului dumneavoastra potential. De asemenea, puteti cauta sa utilizati acest trafic pentru a genera potentiali utilizatori prin intermediul unor formule de actualizari de continut utilizand expresii atragatoare. Un prim pas este optimizarea SEO On Page, un servciu oferit de agentii inca de la realizarea site-ului de prezentare sau a magazinului online.

Poza preluata cu acceptul website-ului www.realizaresiteweb.com

O strategie populara este de a utiliza vizitele pe site pentru a califica zonele de interes si de a crea o lista de remarketing care va incerca sa genereze potentialii clienti sau sa faca publicitate produsului sau serviciului dumneavoastra. Este important sa nu vizati o lista restrictiva de cuvinte cheie, ci sa va asigurati ca va concentrati pe stimularea utilizatorului sa isi finalizeze obiectivul odata ce ajunge pe site-ul cu pricina.