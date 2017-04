Cum sa iti protejezi laptopul de virusi

'

La un moment dat, indiferent de cat de precauti am fost, cu totii am fost pusi in situatia de a avea computerul sau laptopul virusat. In trecut, in ciuda faptului ca nu existau programe antivirus la fel de bune precum cele din perioada contemporana, modalitatile de raspandire a fisierelor malitioase erau limitate.

In prezent, chiar si cele mai sigure surse de download ne pun in ipostaza de a de gandi de doua ori inainte de a descarca un fisier, oricat de mic ar fi, tinand cont de faptul ca ii putem regasi chiar si alaturi de fisierele media(imagini, muzica, videoclipuri sau filme).

Anumiti virusi au un impact mai putin negativ asupra laptopului tau, pe cand altii pot lasa semne asupra performantei computerului inca de la primul lor contact cu memoria interna a device-ului.

Daca tot avem placerea de a fi in rand cu tehnologia si sa cautam doar cele mai bune laptopuri, atunci un model performant are nevoie de un soft de securitate pe masura, mai ales ca stim cat de ieftine sunt programele de tip antivirus.

Metode prin care imi pot proteja laptopul.

In primul si in primul rand, toate fisierele pe care intentionezi sa le descarci ar trebui sa fie preluate exclusiv din surse sigure. Exista surse prin care poti verifica website-urile si continutul uploadat inainte ca acesta sa ajunga in memoria computerului tau.

In cazul in care omiti intentionat sau nu aceasta etapa si te alegi cu continut virusat, intotdeauna e bine sa ai la indemana un antivirus bun. Multi dintre noi probabil ca am avut sau am fost tentati sa folosim versiunile gratuite ale acestor programe.

Nici nu se pune problema sa nu ai niciun fel de soft pentru protectia datelor tale, indiferent de natura sa. Cu toate acestea, le recomandam strict pe cele licentiate, deoarece producatorii investesc mult mai mult timp si fonduri in programele din care pot scoate profit.

De asemenea, licentele vor fi intotdeauna cu un pas inaintea metodelor gratuite de protectie a laptopului, deoarece plata softului va debloca toate functionalitatile speciale de care dispune programul.

Fiti foarte precauti in ceea ce priveste navigarea pe internet. Uneori nici nu trebuie sa va oferiti acordul pentru a descarca un fisier virusat, deoarece prin simpla accesare a unei pagini cu continut malitios puteti prelua diferite forme de virusi ce va pot prelucra datele personale.

Ce antivirus ar trebui sa achizitionez?

Un solutie foarte buna este cea furnizata de Bitdefender, o companie romaneasca ce ofera programe de securitate destul de ieftine si extrem de performante. Prin ieftin ne referim la sume de cateva zeci de lei pentru un soft ce in ultima perioada este considerat a fi cel mai eficient program din lume.

Bitdefender se poate lauda cu una dintre cele mai mari rate de detectie a virusilor, disponibilizand si de o varianta gratuita pentru cei dornici de a testa solutia lor. Puteti opta si pentru programe ce apartin altor producatori.

Spre exemplu, Karspersky este un antivirus destul de vechi pe piata, avand o multitudine de pachete avantajoase ce contin licente pentru 1, 2 sau mai multi utilizatori. Nu au si o versiune free, insa cu siguranta se afla in topul programelor de securitate ale momentului.

Pe langa branduri si ofertele lor, sistemele de operare dispun de solutii preinstalate, precum Windows Defender sau Windows Firewall, ce pot fi folosite in paralel cu un alt antivirus pentru o protectie sporita a fisierelor personale din memoria laptopului.

In situatii extreme, o alta metoda ar fi criptarea, actiune ce are rolul de a preveni orice hacker din a controla sau citi informatii din computerul tau. Sunt sanse foarte mici sa te alegi cu un laptop virusat atata timp cat iei in considerare informatiile de mai sus.