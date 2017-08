Cum se alege un nume de domeniu inspirat

'

Alegerea unui nume de domeniu este prima problemă cu care se confruntă fiecare persoană sau firmă în momentul în care face primii paşi pe internet. Alegerea numelui potrivit, în condiţiile în care majoritatea domeniilor .ro, .com, .net sunt deja rezervate, poate fi considerată o provocare.

Ce este un nume de domeniu?

Numele de domeniu este adresa care apare în bară de adrese a browserului atunci când accesezi un site.

Spre exemplu, domeniul acestui site este solutiipc.ro.

De ce este important numele domeniului?

Numele domeniului, vă vine să credeţi sau nu, este unul dintre principalii factori care influenţează traficul pe care acesta îl va genera. O alegere nefastă îl poate face irelevant pentru motoarele de căutare, sau imposibil de reţinut pentru cei interesaţi. În consecinţă, alegerea unui nume inspirat poate face diferenţa dintre succes şi nereuşită.

Cum aleg un nume pentru domeniul meu?

Prima decizie pe care trebuie s-o luaţi este dacă vreţi un nume de domeniu bazat pe brand sau pe cuvinte cheie. Deşi tentaţia este să foloseşti numelefirmei.ro, nu este întotdeauna oportun sau suficient.

Aveţi SC CovExpert SRL care vinde covrigi cu susan. Optaţi pentru Covexpert.ro sau pentru covrigicususan.ro?

Nu există un raspsuns simplu, fiecare din cele două domenii are avantaje şi dezavantaje. Avantajul evident al covrigicususan.ro este traficul pe care îl poate atrage din motoarele de căutare, domeniul exact fiind mereu prioritar în criteriile google.

Foloseşte eclusiv numele firmei DOAR dacă aceasta este un brand (cocacola.ro, dacia.ro, ford.ro, cotnari.ro). În niciun caz cosmimar.ro, filconimpex.ro, pe care nu numai că nu le va reţine nimeni, dar nici nu vor şti la ce se referă)

Ai o afacere locală? Vinzi covrigi doar in Brasov? Alege un nume de domeniu sugestiv, de forma covrigibrasov.ro, covrigicususanbrasov.ro, fiind sugestive atât pentru clienţi cât şi pentru motoarele de căutare. Dacă vreau covrigi în Braşov asta voi căuta pe google.

Ce as face eu? Sfatul meu este să le luaţi pe ambele.

De ce ţinem cont când alegem numele de domeniu?

Dacă pentru varianta bazată pe cuvinte cheie alegerea este evidentă, pentru creearea unui nou site/brand sunt câteva criterii de care e bine să ţineţi cont.

Numele domeniului trebuie să fie uşor de memorat *ebay, amazaon, yahoo, google)

Numele domeniului este de preferat să fie scurt (tpu.ro, gps.ro, emag.ro)

Evită cratimele (uşor de confundat cu domeniul similar, fără cratime)

Evită limbajul de internet ( tzaramea.ro, retzete.ro, r3t3t3.ro)

Evită a şi i (ramaitanar.ro ? ramiitinar.ro? ramitanar.ro?)

Evită dublarea literelor ( înnorat.ro)

Evită cuvintele în limbi străine (câţi români ştiu să scrie corect mademoiselle, de exemplu?)

Evită denumirile de firmă în cazul în care sunt „exotice” Mariflorconsrl.ro

Ca orice set de reguli, prezintă excepţii, puteţi devia de la ele în cazul în care este oportun.

google dublează vocale

okazii.ro conţine k

celebrul solutiipc.ro dublează i 🙂

go4it.ro e scris ca atare

Domeniu top level vs domeniu gratuit

Domeniile top level (TLD), sunt singura opţiune în cazul în care ai un proiect serios. Nu poţi inspira încredere cu un site pe un domeniu gratuit. E un compromis, o economie de maxim 200 de lei pe care orice vizitator o va privi ca atare. Nu vrei ca prima impresie a vizitatorului să fie că eşti prea sărac sau prea zgârcit să plăteşti sub 200 lei.

Dacă ai target doar clienţi/cititori din România, alege un domeniu .ro. Ce faci dacă domeniul .ro dorit de tine e deja rezervat? Încerci să îl răscumperi, sau doar cauţi altceva. Nu e simplu, ştiu, multe dintre domeniile atrăgătoare au fost deja rezervate, dar merită efortul de a căuta.

Ca ultimă soluţie, poţi opta pentru .com sau .net dacă pur şi simplu nu găseşti un domeniu ro convenabil, dar ţine cont că românii sunt obişnuiţi să asocieze domeniile româneşti cu .ro. Nu lua domeniu internaţional din economie, se plătesc anual, peste 3 ani deja sunt mai scumpe.

Sub nicio formă nu lua domenii de forma covrigi.com.ro, covrigi.net.ro, .covrigi.org.ro. Pe lângă faptul că sunt imposibil de reţinut, există riscul să intre clienţii din greşeală pe concurentul covrigi.ro.

Cum verifici dacă un domeniu e liber? Folosind formularul oricărei firme de hosting. Sau cel de pe rotld.ro.

Mult succes!