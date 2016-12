Cyanogen OS nu va mai fi updatat. Serviciile Cyanogen dispar

Intr-un scurt comunicat, pe site-ul oficial, Cyanogen anunta intreruperea serviciilor si a dezvoltarii sistemului de operare, incepand cu 31 decembrie 2016. Codul sursa va ramane disponibil pentru cei care vor dori sa dezvolte proiecte personale bazate pe acesta. Cyanogen a fost lansat de Steve Kondik, un programator american din Pittsburgh, a carui dorinta era ca sistemul de operare Android sa consume mai putina energie in conditii de performata marita. In 2011 peste un milion de utilizatori foloseau CyanogenMod , numarul acestora ajungand la cinci milioane in 2012. In lumina acestor rezultate, Kondik a fost contactat de Samsung si angajat de acestia, Samsung lasandu-i totusi libertatea de a continua munca la Cyanogen.

CyanogenMod a plecat la drum, acum cativa ani, cu scopul de a oferi un sistem de operare Android mai bun, mai atractiv, mai stabil. Se pare ca e greu sa faci concurenta originalului, mai ales cand acesta e un produs Google.

Ramane de vazut ce vor face companiile producatoare de smartphones care rulau CyanogenMod (OnePlus One, spre exemplu).

CM has served the community well over its 8 long years. It has been our home, bringing together friends from all over the world to celebrate our joy of building and giving. Its apt then that on this Eve of a holiday we pay our respects. We will take pride in our Lineage as we move forward and continue to build on its legacy.

Thank you & Goodbye,

The CyanogenMod Team