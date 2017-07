De ce echipament ai nevoie pentru un studio videochat

'

Toata lumea stie ca din videochat se castiga bani buni, chiar foarte buni, dar la fel de adevarat este ca am auzit de multe afaceri (din domeniul asta), care s-au inchis, cu toate ca cererea pe piata este constanta si chiar in crestere.

Cel mai important factor intr-o afacere care se sprijina pe internet este dotarea tehnica si calitatea conectivitatii. Daca in privinta vitezei la internet Romania sta foarte bine, in acest fel un studio videochat Bucuresti (ca sa luam ca exemplu Capitala) avand de ales doar intre providerii de fibra optica cu „teava” suficient de larga si downtime foarte mic, in ceea ce priveste celelalte aspecte tehnice majoritatea sunt in ceata, alegand camere web normale, fara capacitate de streaming, multe dintre ele nefiind Full HD (ceea ce pentru niste servicii in care aspectul conteaza, inseamna sinucidere curata). Pentru camerele respective e neaparata nevoie de cate un trepied cat mai ergonomic si heavy-duty.

Pe langa niste camere web performante, un studio de acest fel mai are nevoie de lumini (si ele profesionale), fiindca o camera, cat ar fi ea de minunata, nu are cum sa ofere imagini de calitate superioara daca lumina e proasta. O alegere desteapta este ePhoto Video Photography Studio light Lighting 2275 Watt Kit Digital Photography Studio Video Light Chromakey VL9026SB, care costa in jur de 200 de dolari.

Camerele celor de la Logitech sunt cele mai bune in privinta raportului calitate pret. Spre exemplu foarte apreciata e camera Logitech Conference BCC950, cu performanta FULL HD 1080p si autofocus. E compatibila Mac si PC, are in dotare si o telecomanda si nu costa deloc o avere pe Amazon.

Mai sus e un exemplu de camera rezonabila calitate/pret, daca vrei sa oferi clientilor o experienta cu adevarat memorabila in ceea ce priveste calitatea streamingului video, poti alege Sony Pan/Tilt Zoom Camera EVI-D70, cu telecomanda inclusa, care costa in jur de 1500 de dolari, dar care are niste lentile de exceptie care faciliteaza un zoom de zile mari. Aceasta este o alegere profesionala, intr-adevar.

Pe langa partea tehnica mai e de pus la punct si ambientul, care trebuia sa inspire cate ceva, ca atare nu e bine sa fie cel mai ieftin cu putinta, cateva sute de Euro.

In concluzie, investitia nu e mica deloc, avand in vedere puterea de cumparare a romanilor, asa ca, daca esti chiar hotarata sa intri in meseria asta, cel mai indicat e sa urmaresti anunturile de angajari videochat, e cel mai sigur si se castiga foarte bine, chiar daca lasi un procent oamenilor care se ocupa de partea tehnica si legala.

