Despre lansarea lui OnePlus 3T

Compania OnePlus tocmai a anuntat ca va lansa foarte curand un nou telefon. Acest lucru confirma zvonurile care faceau referire la OnePlus 3 si anume ca acest telefon va primi o actualizare. Anuntul ca un nou telefon va fi lansat de companie, avand in vedere ca in urma cu 3 luni aceasta a anuntat lansarea unui alt telefon, pare a fi destul de ciudat si ramane de vazut daca modelul 3 va fi inlocuit de modelul 3T.

Compania OnePlus este recunoscuta in special datorita modelului original One, care s-a bucurat de un foarte mare succes. Versiunea Two a fost primita mai rece, de aceea compania s-a concentrat mai mult pe pozitia ei pe piata. OnePlus 3 s-a bucurat deja de un mare succes si se pare ca producatorul are in vedere sa se axeze in continuare pe terminalele Android. Cei de la OnePlus au in vedere imbunatatirea sistemului lansat acum mai putin de sase luni, acesta fiind si motivul pentru care un nou terminal a fost lansat.

Se spune deja despre viitorul terminal al celor de la OnePlus ca i se vor implementa mai multe imbunatatiri. Aceste imbunatatiri se vor axa in special pe anumite aspecte esentiale, pentru care aceasta companie este recunoscuta si anume autonomia si puterea hardware a telefonului. OnePlus 3T este identic din punct de vedere constructiv cu vechiul model. Telefonul are dimensiunile asemanatoare cu modelul anterior. Greutatea si design-ul sunt asemanatore, iar carcasa este construita tot din acelasi aliaj de aluminiu. Diferenta dintre acest telefon si versiunea sa precedenta este culoarea.

Noua versiune de telefon va avea o culoare noua denumita Gunmetal. Aceasta culoare va inlocui vechea nuanta Graphite. Versiunea Soft Gold va fi pastrata si folosita pentru noile telefoane. OnePlus 3T vine echipat si cu un ecran AMOLED, avand o diagonala de 5.5 inci. Rezolutia telefonului este una Full HD, avand un strat protector Gorilla Glass 4.

Camera foto principala a telefonului foloseste un senzor Sony IMX 298. Aceasta camera are o rezolutie de 16 MP si o focalizare cu detectie de faza. Noul model are si alte functii utile utilizatorului, cum ar fi un modem 4G cu suport Dual SIM. Camera foto principala este protejata de un strat de safir. De acum, utilizatorul isi va putea face selfie-uri folosind camera frontala. Aceasta camera se foloseste de un senzor Samsung cu rezolutie de 16 MP.

Memoria RAM este foarte generoasa, aceasta avand o capacitate de 6 GB, mai mult decat suficient pentru un smartphone care costa in jur de 2500 RON.