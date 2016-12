Driver AMD optimizat pentru Watch Dogs 2

Astazi se lanseaza Watch Dogs 2 pe piata PC si AMD a listat ieri noul driver Radeon Software Crimson Edition 16.11.5, optimizat pentru Watch Dogs 2.

Pe langa optimizarea, driverul mai rezolva o problema a jocului The Division , in care exista un flicker (tremurat) al imaginii pe sistemele care foloseau setarile multicard AMD CrossFire. Aceleasi setari multicard CrossFire provocau probleme similare in Battlefield 1, bug corectat de AMD cu ajutorul acestui nou driver.

Pentru cei care vor sa joace Watch Dogs 2, iata specificatiile sistemelor necesare rularii acestui nu joc:

Minimum Recomandat Sistem de operare: Windows 7 SP1/8.1/10 64-bit Windows 7 SP1/8.1/10 64-bit Procesor: Intel Core i5-2400S @ 2.5GHz

AMD FX 6120 @ 3.5GHz Intel Core i5-3470 @ 3.2GHz

AMD FX 8120 @ 3.9GHz Memorie RAM: 6GB 8GB Spatiu disk necesar: 50GB 50GB Placa grafica: AMD Radeon HD 7870 2GB AMD Radeon R9 290 3GB

Driverele pentru Windows (64 si 32 biti) le gasiti la adresele web de mai jos:

Cele trei de mai sus au fost rezolvate, insa raman o multime de bug-uri pe care AMD inca nu le- atins in noul release: