Evolio Evotab HD – cea mai subtire tableta romaneasca

Evolio Evotab HD vine sa completeze gama de produse cu diagonala de 7 inch, la un pret extrem de accesibil, aflat sub pragul de 500 de lei. Pentru a ajunge la un astfel de pret, au fost facute si numeroase compromisuri, insa performantele tabletei sunt peste asteptari. Evolio Evotab HD are dimensiuni apropiate de Nexus 7.

Producatorii chiar afirma ca aceasta tableta este cea mai subtire tableta sub brand romanesc. Partea frontala a ecranului are diagonala de 7 inch, singurele intruziuni fiind camera frontala de 0.3 MP si LED-ul care indica daca tableta este in priza. Tableta are niste margini puternic rotunjite, partile laterale fiind gri si facand trecerea spre un spate confectionat din plastic. Partea superioara este de un gri deschis, ce contrasteaza cu restul spatelui, adapostind camera principala de 2 MP. Tastele de power si volum sunt pe laterala dreapta, insa un pic mai sus decat ar fi ideal. Jack-ul de 3.5 mm pentru casti, portul microHDMI si jack-ul pentru incarcator se afla in partea superioara. In partea superioara se mai gaseste si portul pentru cardul microSD, care e protejat de o clapeta. Greutatea acestei tablete este de numai 330 de grame, intalnita de regula la tabletele producatorilor consacrati.

Diagonala este de 7 inch, culorile nefiind tocmai naturale, iar unghiurile de vizualizare sunt destul de modeste. Aceasta tableta are 1 GB RAM si 8 GB pentru stocarea datelor. Sistemul de operare ruleaza fluent si nu exista lag-uri deranjante in utilizarea de zi cu zi.

Aceasta tableta poate rula unele filme in format Full HD. Ea ruleaza destul de bine si jocuri precum Angry Birds sau Temple Run. Performantele sunt mult peste asteptarile utilizatorilor, avand in vedere ca aceasta tableta nu costa mai mult de 500 de lei. Micul difuzor genereaza un sunet destul de puternic, dar ii lipseste puterea basului. Castile oferite in pachet sunt decente.