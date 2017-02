Fujitsu lanseaza noi produse cu Windows 10

Fujitsu are in plan lansarea a 18 noi produse cu Windows 10. Compania adreseaza aceste produse clientilor cu precadere din mediul de business, cu toate ca sunt dedicate si celorlalte persoane din diverse medii de activitate. In momentul de fata, compania a lansat un numar de 18 produse cu Windows 10 pentru clientii segmentului enterprise.

Fujitsu a avut in vedere lansarea a 9 laptopuri, dar si a unui numar de patru tablete, precum si un PC desktop. De asemenea, compania a mai lansat si patru modele noi de statii de lucru performante, astfel incat clientii business sa se poata orienta catre niste produse destinate productivitatii lor.

Noua tableta Fujitsu ARROWS Tab este un produs care iese in evidenta. Aceasta tableta ruleaza cu Windows 10, avand si un ecran cu diagonala de 6 inci. Aceasta va avea inclus Windows 10, cu toate acestea utilizatorul va putea decide ce fel de sistem de operare sa instaleze pe aceasta. In momentul de fata, Fujistu nu a oferit prea multe detalii cu privire la produsele sale, asa ca nu putem spune cu exactitate ce se afla in spatele design-ului lor.

Laptopul Fujitsu LifeBook este unul de 13,3 inci, care vine echipat cu Windows 10. El are o grosime de 15mm, dar si o greutate de sub 799 grame. Pe langa acesta, a mai fost lansat si un alt model ce este un dispozitiv 2 in 1, avand un ecran de doar 12,5 inci. Acesta poate fi folosit in mai multe moduri, respectiv atat standard, cat si ca tableta, stand sau tent.

Referitor la celelalte laptopuri oferite de companie nu se stiu cu exactitate prea multe lucruri, dar un lucru cert legat de acestea este ca folosesc procesoare Intel Kaby Lake. Tableta Fujitsu Arrows Tab va ajunge in curand pe piata din Japonia, iar pretul se pare ca va fi in jur de 1330 dolari.