Overclock placa video – nVidia si AMD

Ca si in cazul overclock-ului pentru procesor, rolul acestuia este de a imbunatati functionarea placii video. Acest proces este din ce in ce mai folosit de catre pasionatii de jocuri care vor ca placa video sa functioneze la standardele cele mai inalte. Bineinteles ca in timpul acestui proces pot aparea si probleme (de exemplu arderea placii video), astfel se recomanda sa fiti siguri ca doriti sa incercati acest proces sau cel putin sa aveti habar in ce consta procesul de overclock placa video.

Sfaturi pentru overclock placa video AMD

In cazul in care placa video este oferita de firma AMD overclock-ul se poate face foarte usor din driverul placii. Trebuie sa aveti activata insa o functie numita ATI Overdrive.

Daca aveti aceasta optiune activata in ATI Catalyst procesul de overclock se va face foarte usor deoarece acesta va testa singur toate frecventele si va ajunge la un rezultat. Exista cazuri in care optiunea mentionata mai sus nu este disponibila si astfel sunteti nevoiti sa apelati la diferite softuri care au drept scop overclock-ul placii video.

Trebuie sa tineti cont insa ca in cazul folosirii unui soft va trebuie sa verificati personal temperatura si voltajul placii video iar apoi sa setati frecventa cu care doriti sa va imbunatatiti placa.

Veti afla ca frecventele sunt setate bine abia atunci cand dupa 10-15 minute de test (testul este pornit atunci cand va aparea fereastra cu colacul care se roteste) daca nu apare niciun artefact iar temperatura este stabila.

Printre cele mai renumite softuri putem numi Riva Tuner si ATI Tray Tools.

Exemple de placi cu chipset AMD gasiti aici sau aici.

Sfaturi pentru overclock placa video nVidia

La fel ca in cazul placilor oferite de AMD se poate folosi programul numit Riva Tuner insa pentru a-l folosi pe acesta trebuie sa activati optiunea force driver version fapt care presupune un risc pentru placa video.

Un soft mult mai sigur pentru overclock-ul placilor video oferite de nVidia este EVGA Precision. Acesta a fost conceput special pentru placile video de tipul EVGA. Interfata acestui program este foarte simpla fiind accesibila oricarei persoane care doreste sa isi imbunatateasca placa video cu ajutorul acestui soft.

Acest soft este foarte util si complex deoarece va monitorizeaza atat frecventa cat si temperatura, fapt care va ajuta sa stiti cand faceti ceva gresit. Un alt aspect pozitiv al programului este faptul ca dupa ce ati stabilit un profil anume puteti selecta ca profilul sa porneasca automat odata cu sistemul de operare. De asemenea in cazul in care apar probleme puteti sterge profilul salvat cu ajutorul click-ului dreapta sau puteti reseta toate setarile facute pana atunci.

Exemple de placi nVidia gasiti aici sau aici.

Solutiile de overclock pentru placi video prezentate mai sus sunt oferite cu titlu informativ. SolutiiPC.Ro nu isi asuma responsabilitatea in cazul defectarii placii video in urma efectuarii operatiunilor de mai sus, sau in cazul altor probleme.

Prin fiecare modificare facuta asupra software-ului sau hardware-ului placilor video va asumati intreaga responsabilitate.