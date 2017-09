Google ar putea cumpara HTC

'

HTC este in cadere libera de cativa ani buni, in ciuda pozitiei de lider pe care a avut-o, in trecut, pe piata telefoanelor Android. In luna august 2017, compania a avut vanzari de doar 100 de milioane de dolari, cea mai mica cifra de afaceri din ultimii 13 ani. Si daca se putea ceva mai rau, sperantele in U11, care ar fi trebuit sa revigoreze cumva vanzarile, au fost aproape dezastruoase, cel putin modeste, atingand varful de vanzari mult inainte de predictii si sperante. Esecul U11 nu trebuie sa mire pe nieni in conditiile in care device-urile Samsung au acaparat aproape intreaga piata Android. Daca adaugam in ecuatie si LG cu V30, alaturi de iPhone 8 si Galaxy Note 8, care vor fi toate lansate in toamna, devine clar ca HTC nu prea avea cum sa-ti mentina baza de clienti la nivel stationar.

In conditiile date, au aparut zvonuri referitoare la achizitionarea intregii companii de catre Google, miscare care pare singura speranta de salvare a companiei.

Nu ar fi ceva de mirare, avand in vedere ca Google a folosit HTC, in regim de contractor, de mai multe ori de-a lungul timpului. Spre exemplu HTC produce Pixel 1 si probabil va produce si Pixel 2, asa ca Google are tot interesul in a mentine compania pe linia de plutire, cel putin pe termen scurt, pana cand gaseste un inlocuitor.

Totusi, experienta Motorola Mobility, companie cumparata de Google in conditii similare si vanduta spre Lenovo in mai putin de doi ani, arata ca gigantul din Mountain View nu are o expertiza stralucita in domeniu si nici nu prezinta un interes spre a investi in aceasta ramura. Totusi, un motiv important al achizitiei mai sus amintite ar fi transformarea HTC intr-o subsidiara care sa produca diversele device-uri Google, fara a mai avea nevoie de contractori. Acest lucru ar echivala cu moartea HTC, compania care a realizat primul smartphone Android, in 2008.

Probabil ca orice fel de preluare de catre Google va viza doar segmentul telefoanelor mobile, in vreme ce HTC Vive va continua sa functioneze independent.