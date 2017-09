Google cumpara de la HTC proprietate intelectuala si resursa umana

'

Se pare ca zvonurile privind achizitionarea HTC de catre Google s-au confirmat doar partial. In comunicatul oficial se dezvaluie ca o parte din divizia mobile al HTC va trece, cu arme si bagaje, la compania din Mountain View. Acestia sunt inginerii care au lucrat la proiectul Pixel, impreuna cu Google.

Rick Osterloh, senior vicepresedinte al diviziei hardware Google, a anuntat stirea intr-o postare pe blog, miercuri noapte:

“These future fellow Googlers are amazing folks we’ve already been working with closely on the Pixel smartphone line,” Osterloh wrote. “We’re excited to see what we can do together as one team.”