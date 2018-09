Halate medicale in trendul actual

'

Imbracamintea medicala s-a schimbat semnificativ. Daca ne amintim, inainte, toti medicii purtau halate medicale albe stricte, iar acum acest lucru este de domeniul trecutului. Imbracamintea medicala, precum si accesorii de protectie cum ar fi manusi chirurgicale sau manusi latex, nu mai au aspectul inform, ci, acum, atrag atentia cu stilul placut, confortabil si materialele de inalta calitate. Cumparand halate medicale en-gros sau in cu amanuntul din magazinul online vei reusi sa dai institutiei medicale un alt aspect, mult mai prietenos. Astazi, vanzarea de halate medicale de inalta calitate, pentru medici, asistente si personal sanitar, se realizeaza online, ceea ce nu presupune timp pierdut.

Imbracaminte medicala de la un producator popular

Halatele medicale pentru personalul medical, pot sa arate interesante si proaspete. Companiile producatoare de astfel de vestimentatii stricte, ofera o gama larga de halate medicale pentru lucratorii din domeniul medicinei, realizate conformdesignerilor profesionisti. De asemenea, halatele medicale pot fi unice, personalizate si in modele de actualitate cu elemente noi. In general, clientii opteaza pentru cumpararea halatelor medicale prin intermediul online, deoarece sunt realizate in productie proprie, putand face noi comenzi, preturile sunt accesibile, permitandu-ti sa cumperi ieftin halate medicale, o gama larga de modele clasice si moderne, numai din tesaturi si accesorii de calitate, termeni redusi de procesare si indeplinire a comenzilor, pentru halate medicale.

Materiale pentru halate medicale

Functia principala a unui halat pentru domeniul serviciilor de ingrijire a sanatatii – este protectia impotriva patrunderii fluidelor biologice, si, cu odata cu ele patrunderea agentilor patogeni, din corpul pacientului la medic. Astfel, halatele ofera siguranta utilizatorului in situatii dificile. Halatele medicale ar trebui sa combine confortul cu stilul practic. Astfel de produse sunt adecvate in situatiile in care este vorba despre salvarea vietii umane.

Halatele medicale sunt realizate intr-o gama larga de modele, din tesaturi de inalta calitate si rezistente la uzura. Pentru productia de halate medicale, se folosesc materiale speciale care prezinta impermeabilitate. Aceste materiale nu interfereaza cu procesele schimbului natural de aer. Cele mai bune halate, sunt cele realizate din materiale mixte, care constau din 65% din poliester si 35% din bumbac. Aceasta combinatie asigura confortul de utilizare si rezistenta materialului la abraziune si stres mecanic. In plus, densitatea materialului utilizat pentru producerea de halate medicale este de 165 g/m². Acest lucru garanteaza, de asemenea, o durata lunga de viata a produsului.

Halate medicale – tipuri de baza

• Halate medicale pentru consultarea pacientilor, precum si pentru desfasurarea procedurilor medicale;

• Halate medicale pentru munca in unitati pato-anatomice;

• Halate medicale speciale pentru operatii chirurgicale.

Principalele proprietati pe care ar trebui sa le aiba orice imbracaminte medicala, sunt, estetica, rezistenta, securitatea, confortul, rezistenta la uzura. Un alt criteriu pentru o selectie reusita a acestui tip de produs, este pretul. Chiar si cu toate calitatile de mai sus, valoarea sa trebuie sa fie accesibila. Fara indoiala, sterilitatea si puritatea sunt cele mai importante cerinte, fara de care este pur si simplu imposibil de imaginat o institutie medicala. Expresia „haina face pe om” este relevanta pentru acele cazuri cand este vorba despre medici si personalul medical. De asemenea, succesul in activitate, depinde de diferiti factori, insa, cea mai importanta este imaginea.