HTC U Ultra – noul smartphone de la HTC

HTC U Ultra este noul smartphone a celor de la HTC. Acesta a fost lansat zilele trecute, ruland pe Android 7.0 Nougat. Telefonul foloseste un procesor de tip Snapdragon 821, avand o memorie RAM de 4GB. Acest nou telefon al celor de la HTC imprumuta design-ul a doua ecrane folosit de LG pe modelele LG V10, dar si pe LG V20.

Specificatiile oferite de acest telefon sunt bune pentru orice utilizator, acestea reprezentand tot ce are acesta nevoie pentru a se putea bucura de un device superior din multe puncte de vedere. HTC U Ultra se foloseste de un procesor quad-core Qualcomm Snapdragon 821, ce ruleaza la o frecventa de 2,15 GHz.

Acest telefon mai are si un spatiu de stocare de 64GB sau 128GB, la care se mai poate adauga si un card suplimentar de memorie de tip microSD. Telefonul mai are si un suport pentru streaming media, folosindu-se de diverse dispozitive compatibile.

Din punctul de vedere al localizarii, acest telefon are suport pentru GPS, A-GPS dar si GLONASS. Ecranul pricipal al telefonului este de tip Super LCD 5, avand diagonala de 5,7 inci, iar rezolutia fiind una de tip Quad HD de 2560×1440.

Ecranul secundar are o diagonala de 2,05 inci, iar diagonala este de 160×1040 pixeli. La nivelul camerei foto gasim niste caracteristici ce fac acest telefon sa iasa in evidenta. In primul rand, camera vine echipata cu senzor BSI UltraPixel 2 de 12MP, avand functii de autofocalizare laser, dar si o stabilitate optica a imaginii. Pe langa aceste lucruri, inregistrarea video se va face la o rezolutie de 4K, optiunea de filmare cu incetinitorul fiind si ea disponibila.

Telefonul va fi disponibil intr-o versiune de Single SIM, dar si in una de dual-SIM. Din punctul de vedere al senzorilor, telefonul va fi echipat cu un senzor de lumina ambinetala, unul de proximitate, dar si unul pentru miscare.