Huawei Mate 9 – pret de lansare si specificatii

Huawei tocmai a anuntat faptul ca noul sau phablet din gama superioara Mate 9 va fi lansat foarte curand. Modelele de telefoane din gama Mate se adreseaza utilizatorilor care prefera telefoanele mari. Aceasta noua gama de telefoane se foloseste pentru prima data de procesoare HiSilicon Kirin, ceea ce le face sa fie unele dintre cele mai puternice telefoane din marca Huawei. Piata phablet este un segment care creste din ce in ce mai mult de la an la an. Cei de la Huawei au considerat mereu ca aceasta piata este foarte importanta pentru ei. Motivul pentru care Huawei considera ca piata telefoanelor mari este importanta se datoreaza consumatorului chinez care prefera ca telefonul sau sa aiba dimensiuni mari. Compania se axeaza pe satisfacerea cerintelor interne inaintea intrarii pe piata internationala.

Acest apetit pentru telefoanele cat mai mari a inceput sa creasca si in randul utilizatorilor din Europa de Vest si SUA, compania lansand gama Mate care a devenit unul dintre cele mai importante produse ale companiei.

Telefonul Huawei Mate 9 este fabricat in totalitate din metal. Acesta vine cu numeroase imbunatatiri, printre care se remarca in primul rand rama ergonomica rotunjita. Producatorul se lauda ca aceasta carcasa ar fi conceputa in urma a unui proces de 50 de pasi, procesul incluzand o ora de strunjire si una de frezare.

Procesorul HiSilicon Krin 960 are o configuratie octa-core, oferind patru nuclee de procesoare cu un consum scazut. Huawei Mate 9 ofera puterea grafica si eficienta energetica pe care orice phablet de varf ar trebui sa o ofere. Camera foto dubla este o alta noutate a acestui telefon.

Phabletul se foloseste de tehnologia licentiata a celor de la Leica, pe partea de optica. Camera foto are o rezolutie de 12 MP, iar obiectivul are o diafragma F/2.2. Camera foto ofera si un sistem de focalizare care imbina numeroase tehnologii cum ar fi detectia de contrast, cea de faza, dar si detectia de adancime si laser. Acest telefon mai ofera si o stabilizare optica, lucru care face ca Huawei Mate 9 sa fie unul ideal pentru fotografii in acest an. Un alt lucru pe care acest telefon il mai ofera este zoom-ul optic 2x. Acest zoom este ideal pentru capturarea portretelor, dar si pentru o fotografie stradala. Diagonala ecranului este de 5.9 inci, rezolutia fiind de 1920×1080 pixeli. Muchiile ecranului sunt rotunjite, iar displayul are o acuratete coloristica special configurata pentru a acoperi 96% din spectrul NTSC.

Prețul estimat pentru Europa va fi in jur de 700 Euro. Scump, dar specificatiile il recomanda ca produs de top.