Huawei Mate S este noul smartphone premium lansat de compania chineza

In cadrul evenimentului IFA 2015 ce a avut loc in Berlin, Huawei a facut cateva lansari de produse printre care si prezentarea noului smartphone de top Huawei Mate S.

Acesta este un smartphone de top datorita mai multor aspecte, unul dintre ele este si design-ul ergonomic dar si eleganta telefonului. Experienta este una premium, chiar daca foloseste un sistem de operare Android. Pretul telefonului este situat undeva intre 600 si 700 de euro. Pretul poate sa difere in functie de versiunea dorita.

Richard Yu, CEO Huawei Consumer BG a declarat „Telefonul Huawei Mate S face parte dintr-un concept diferit, am incercat sa construim un telefon care sa ofere o experienta frumoasa de utilizare, personalizata si nu doar atat.”

„Huawei Mate S este unul dintre putinele noastre realizari de care ne mandrim, spun asta deoarece Mate S este bazat pe insight-uri pe care le-am adunat in ani de zile, care are la baza interactiunea umana, in special natura si mediul inconjurator. Huawei Mate S redefineste ceea ce inseamna un smartphone util pentru om, am ales doar materiale de foarte buna calitate, proiectarea si realizarea telefonului a durat destul de mult, iar astazi este prezent aici.”

Noul Huawei Mate S este un concept de design asemanator cu modelul Huawei Mate 7, doar ca acesta include un ecran SUPER AMOLED care are o diagonala de 5.5 inci cu protectie Gorilla Glass. Asa cum ne-am obisnuit deja, Huawei ne ofera pe noile modele de telefoane si sisteme de securizare si protectie, acest model dispune de un senzor de amprenta precum si de Knule 2.0.

Iar la partea de specificatii tehnice, telefonul sta foarte bine. Camera principala are un senzor de 13 MP cu stabilizarea imaginii, flash dual LED si desigur, o camera secundara care are un senzor destul de impresionat de 8 MP (o camera destul de puternica pentru o camera secundara).

Procesorul este dezvoltat chiar de Huawei, numit Kirin 935 care are patru nuclee cu o rulare pe frecventa de 2.2 GHz. Capacitatea de stocare este de 32/64 de GB, iar memoria RAM de 3 GB. Baterie de 2700mAh, conectivitate la WiFi, NFC, Bluetooth, GPS sau Radio FM. Aceste specificatii tehnice sunt oficiale, oferite de catre Huawei.